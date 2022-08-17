網友爆料施壓中正預校 賴品妤：指控不實、抹黑

批踢踢網友爆料，中正預校113年班一群被「三一轉學或降級」或「二一退學」的學生，因民進黨立委賴品妤向校方施壓，可返校參加二度重修補考。賴品妤今發聲明，中正預校定補考方案在先，辦公室接獲陳情在後，絕對沒有利用立委職權去施壓、干涉國防部或中正預校，拒絕任何不實的指控與抹黑。

批踢踢網友爆料，學生家長不願正視孩子不認真讀書或不適合該體系等問題，一味地將孩子無法如願升級的問題歸罪於學校或師長，集體向立委陳情。因賴品妤施壓，學校長官沒肩膀、擋不住壓力、完全無顧法規，竟要求112、113年班隊職幹部在7月26日晚間一一聯繫被退學、轉學、降級的學生返校參加二度重修補考。

賴品妤聲明指出，本團隊7月26日接到民眾電話陳情，有關今年中正預校受疫情影響，採線上教學約兩個月，成效與在校學習有落差致使二一、三一人數增加，並已有許多家長及學生向校方、國防部抗議。而接獲此資訊後，本團隊亦初步向國防部了解相關狀況。

聲明指出，7月26日當天中午，國防部、中正預校向本辦公室說明，因疫情線上教學影響成績並確實有許多家長、學生陳抗，而7月25日，國防部與預校已依照教育相關法規可行框架下，討論相關措施為：「讓被二一、三一的學生選擇是否要回來學校，上課一周進行課業加強，一周後進行重修補考。」

聲明指出，至此，本團隊僅接收國防部與中正預校說明，而後向陳情的家長轉達，國防部與中正預校告知本辦公室的相關處置方案。另，後續有關家長及學生反映新訂成績補救措施有妨礙公平公正問題及不利學生生涯規劃等疑慮，本團隊也已向國防部及中正預校反映，雖教育單位給部分學生機會，但也要注意測驗公平性。