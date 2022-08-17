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嚇阻解放軍 美作戰指揮機今現蹤、我明晚射「無限高」飛彈
大陸解放軍持續在台灣周邊軍事活動，國防部昨公布偵獲共機17架次及共艦5艘次，其中1架運八電偵機飛入東南空域，國軍全程追監應處。而今早美軍E-8C「聯合星」（Joint STARS）作戰指揮機飛入巴士海峽，軍事專家研判嚇阻解放軍態勢十分明顯。
長期關注美軍軍機動態的CANUK78在今早10點發推文顯示，1架美軍E-8C「聯合星」（Joint STARS）作戰指揮機飛入巴士海峽。台灣周姓航迷也透過網路航跡追蹤到這架E-8C從台灣巴士海峽朝東沙島方向飛行，隨即關閉訊號，消失航跡螢幕上。
國防部昨發布即時軍事動態訊息，偵獲共機17架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域10架次、共艦5艘次，持續在台灣周邊海空域執行聯合戰備警巡。其中1架運八電偵機飛入東南空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
軍事專家指出，美軍E-8C作戰指揮機配備執行作戰任務所需的雷達、通信系統、操作和控制子系統等設備，是一種戰鬥管理、指揮和控制、情報、監視和偵察平台，它的雷達可覆蓋近50000平方公里區域，能探測逾250公里的目標，同時能即時傳送情報。
美軍E-8C出現在巴士海峽，軍事專家研判嚇阻解放軍態勢十分明顯，同時可能偵蒐解放軍相關軍事活動參數。而中科院明晚將發射「無限高」飛彈，射擊警戒範圍涵蓋南至屏東九鵬、東至綠島及蘭嶼、北至台東成功海空域。軍事專家研判是天弓三或弓三增程型的實彈射擊。
漁業署官網最新射擊通報顯示，中科院於8月18日、19日、25日、26日，以及9月7日、8日共計6天對海空域實施實彈射擊，時間為晚間7點40分至9點10止，最大彈道高度「無限高」。飛彈射擊涉及機敏，中科院及軍方不對外透露細節。
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