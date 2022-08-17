中正預校證實 讓成績不及格應降轉或轉學學生專程重修

國防部中正預校今（17）日證實表示，月前確實讓一批因成績不及格原應降級或轉學的學生，專程重修補考，「從寬認定、彈性處理」原則，而理由是「疫情影響」，且於法有據。

網傳宣稱，中正預校113年班一群被「三一轉學或降級」或「二一退學」的學生家長，不願正視孩子不認真讀書或不適合該體系等問題，一味地將孩子無法如願升級的問題歸罪於學校或師長，集體向某綠委陳情，在立委施壓，學校長官沒肩膀、擋不住壓力、完全無顧法規，竟要求112、113年班隊職幹部在7月26日晚間一一聯繫被退學、轉學、降級的學生返校參加二度重修補考。

爆料宣稱，此舉引發師長不滿，但該校許姓政戰主任甚至當場威脅老師們說：「如果因為退學學生過多，人數減少導致減班，我就解聘你們！」不啻以工作權為威脅，強迫老師配合決策，變相要求老師們必須放水留住這群學生。

爆料並宣稱，這些學生於7/28（日）傍晚返校後，校方管教功能幾乎失能，放縱一大群沒有學籍的「校外人士」在營區群聚吵鬧、四處流竄，甚至公開向負責大隊管理的學生實習幹部挑釁嗆聲，揚言「我們現在沒有學籍，是能對我們怎樣？」更有學生光明正大在寢室、廁所端吸電子菸，但卻未見校部有任何制止作為。

對此，中正預校今天由政戰主任許顯瑞具名對外聲明表示，因疫情影響，導致學生成績下滑，學校依教育部學習評量「從寬認定、彈性處理」原則，秉「嚴考核、嚴淘汰」要求，按學生學則辦理學期重修補考。

聲明指出，該校確已於7月25、27日召開成績補救措施研討及教學會議，參考高雄市高級中等學校重修處理原則，考量保障學生受教權益等面向，研擬增加一週面授課程後，律定各科考試範圍，進行補考作業。成績合格者依規定升讀或降級，不合格者則輔導轉學，於法有據，查無洩題及威脅解聘教師等情事。

預校聲明表示，各界對校務推動的興革建言與殷切期許，學校持續以透明、即時的意見交流，期完善教學工作，奠定軍事教育堅實基礎。