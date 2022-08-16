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第一線面對中共軍演 軍友社慰勞海空軍與澎防部

聯合報／ 記者程嘉文
軍友社榮譽理事長李棟樑（左四）、陸軍司令徐衍璞（右二），16日到澎湖慰勞官兵辛勞。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑（左四）、陸軍司令徐衍璞（右二），16日到澎湖慰勞官兵辛勞。記者程嘉文/攝影

美國眾議院議長裴洛西訪台，引發中共連日在台灣附近海域軍演，甚至一度環繞全島設置操演禁航區。中華民國軍人之友社今天由榮譽理事長李棟樑率領勞軍團，前往澎湖慰問陸軍澎防部、海軍146艦隊、空軍駐澎天駒部隊，感謝他們在第一線面對共軍演習壓力的辛勞。李棟樑表示，預計今年底將再到澎湖勞軍。

在上周共軍東部戰區宣告演習暫告段落後，軍友社一行也前往空軍作戰指揮部、石門雷達站，以及海軍三芝雷達站等地慰勞官兵。

李棟樑今天在陸軍司令徐衍璞陪同下前往澎湖，慰訪空軍馬基隊、IDF天駒部隊、海軍146艦隊、陸軍澎防部、第一後勤支援指揮部等三軍單位，除頒發慰問金外，也加碼提供650箱泡麵，在場每位官兵也都獲得統一超商餐券等小禮物。徐衍璞則代表國防部長邱國正致贈水果慰勞部隊。李棟樑同時承諾，預計年底將邀請演藝人員，搭配國防部藝工隊在澎湖演出。

李棟樑強調，國軍是安定社會最重要的力量，雖已卸任軍友社理事長，還是會持續堅定做國軍的志工，全力讓社會各界了解國軍對國家的貢獻，也發動社會敬軍勞軍的力量，讓官兵弟兄姊妹得知自己的努力，得到眾多國人的瞭解與感謝。

軍友社榮譽理事長李棟樑慰勞澎防部官兵。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑慰勞澎防部官兵。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑慰勞海軍三芝雷達站。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑慰勞海軍三芝雷達站。記者程嘉文/攝影

國軍 澎湖 空軍

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