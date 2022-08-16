民眾歡迎裴洛西訪台 中共軍演惹反感

民眾不怕中共軍演，且因而對中共更反感！台灣民意基金會16日發布最新民調，52.9%民眾支持美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，有52.9%表示不後悔她來訪造成兩岸緊張，78.3%的民眾甚至不怕中共軍演。東吳大學教授徐永明認為，中國軍演不只賠掉國際聲譽，還讓台灣民眾反感增加，是最大輸家。

78.3民眾不怕軍演

親綠的台灣民意基金會16日發布民調顯示，針對裴洛西訪台，52.9%民眾歡迎、24%不歡迎，同樣也有52.9%不後悔裴洛西訪台造成兩岸緊張的局面，但後悔的人也有33.6%；但面對中共軍演，78.3%的民眾並不害怕，55.2%民眾認為中共軍演反而減弱促統的效果，61%民眾不支持中共反覆軍演，高達81.6%民眾不同意「一中原則」。

台灣民意基金會執行長游盈隆很訝異指出，即使看到俄烏戰爭爆發，面對中共軍演，仍有52.7%民眾認為中共不可能馬上打來台灣，但他也補充，39%認為攻打台灣可能的成分中，認為非常可能的比例比上次調查多了4.7%。另外，在軍演後的民調顯示，50%民眾支持獨立，願意維持現況僅有25.7%。

美軍協防信心增加

而對美軍協防台灣的信心，從2022年3月的34.5%開始逐漸復甦到44.1%（不相信者47.5%），雖比起2021年65%相信的比例少很多，但感覺出來台灣民眾正對美軍恢復信心。

東吳大學教授徐永明分析，這次軍演最大的輸家其實是中國，花了這麼大成本進行軍演，引起國際社會注目，但台灣民眾對於軍演並不懼怕，雖然共軍未來跨越台海中線將會是常態，但同樣美國國會議員訪台、軍艦在台海行駛自由航行也會變成常態，這對中國也沒有好處。

統派成長值得關注

他指出，無論從民眾對中共軍演的態度，還有統獨的表態，都顯示台灣民眾都準備好面對了，北京應該會很失望。但值得注意的是，認為共軍會馬上攻打台灣的民眾多數是統派，但是因為本身是統派，所以認為中共很快會攻打台灣，還是因為擔心中共攻台而變成統派？值得進一步分析。

徐永明也說，從克里米亞島遭佔領、到現在的俄烏戰爭，俄羅斯都斷定美國不會出兵，這對台灣人的影響頗大，後續美國如何強化對中國的嚇阻也值得關注。

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