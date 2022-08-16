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慶祝軍人節 軍民打生存遊戲 開放民眾挑戰軍方

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今日召開記者會，說明今年九三軍人節系列相關慶祝活動。國防部文化宣教處長王俊傑表示，除提前在9月1日舉行「軍人節表揚大會」外，今年並規劃生存遊戲，由軍方野戰部隊生存遊戲社團當關主，接受民眾報名挑戰。圖／取自國防部影片
國防部今日召開記者會，說明今年九三軍人節系列相關慶祝活動。國防部文化宣教處長王俊傑表示，除提前在9月1日舉行「軍人節表揚大會」外，今年並規劃生存遊戲，由軍方野戰部隊生存遊戲社團當關主，接受民眾報名挑戰。圖／取自國防部影片

國防部今日召開記者會，說明今年九三軍人節系列相關慶祝活動。國防部文化宣教處長王俊傑表示，除提前在9月1日舉行「軍人節表揚大會」外，今年並規劃生存遊戲，由軍方野戰部隊生存遊戲社團當關主，接受民眾報名挑戰。由於軍方的射擊訓練普受關注，軍民「同樂」對抗話題性十足。

國防部在記者會中介紹當選今年國軍凱模的官兵，包括由士兵轉飛官的空軍第一聯隊IDF戰機教官郭文靜、陸軍裝甲584旅長李泰平，另有敬軍模範包括夏都國際開發董事長陳協同、長榮集團長汎旅運副總經理陳崇銘、中華民國全國商總會秘書長林政毅、「超馬上校」鄒雙喜等人接受表揚。

王俊傑表示，今年九三軍人節活動各項系列活動設計，以適合軍民互動與親子共同參與為主，全國還超過1900家連鎖門市與300多處商圈2800多家商店所辦理「企業敬軍」等活動。

王俊傑說，除了提前在9月1日舉行的「表揚大會」，並規劃包含生存遊戲、國防光影展及侏儸紀恐龍展等元素舉辦「進擊的迷彩」；國防部首次結合全民國防教育，特別規劃「進擊的迷彩」活動，於9月3日、4日在桃園馬祖新村舉行。其中「生存遊戲競賽」，由國軍生存遊戲社社團成員擔任關主，現場接受民眾報名挑戰，體驗槍林彈雨的軍事訓練經驗。

王俊傑表示，活動並規劃「國防主題光影特展」，將國軍戮力戰備演訓、先進技術研發及推動國防自主的成果，透過身歷其境的沉浸式投影，以及立體展示的全息式投影方式呈現，會場並設置VR虛擬實境體驗，讓民眾體驗戰機翱翔以及空中跳傘的臨場感。另外還有互動式拍照及遊戲體驗、時光走廊影片，運用嶄新創意的方式，讓民眾從寓教於樂中更瞭解國防事務，歡迎民眾前往參加。

國防部表示，「進擊的迷彩」活動也有突破性的創舉，將廣受國人歡迎的恐龍特展與國防軍武元素相結合，規劃「有趣知識比一比：國防軍武遇見史前巨獸」主題展，區分「陸地之最」、「天空之王」、「海中霸主」，邀請民眾一同來場「軍普」與「科普」的知性之旅；活動園區設有仿侏儸紀時期場景，進行迷彩侏儸紀親子體驗活動，適合家長假日期間帶著小朋友一起來戶外踏青，攜手闖關拿獎品，度過一個特別且難忘的周末假期。

王俊傑說，而為表彰國軍官兵、軍職醫護人員，以及後備動員支援快篩國家隊、1922防疫專線的辛勞，國防部今年結合九三軍人節舉辦「戰疫英雄表揚活動」，特別設計「防疫有功紀念領結」由各作戰區指揮官代表部長頒贈給防疫有功的同仁。

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