陸軍天雷操演酷熱下圓滿達成任務 官兵青春無敵
國軍八軍團四三砲指部日前在屏東酷熱的氣候下完成「天雷操演」155榴砲射擊，圓滿完成任務。八軍團今天在社群上傳「我的夏天」宣傳影片，記述官兵心聲，還強調「青春無敵、國軍無敵」，2022的夏天，很值得。
八軍團表示，夏天與愛國熱血都是屬於年輕人的！為展現年輕官兵的熱情活力與高昂愛國信念，國軍一改剛強的風格，用貼近年輕人的生活，強調官兵戮力戰備演訓的認真態度。「夏天」的沙灘、海浪、陽光，鋪陳出青春無敵的美好。
八軍團說，這個夏天，參加「天雷」操演的年輕官兵很驕傲，在一樣的沙灘上，度過不平凡的夏天，跟155榴砲一起展現年輕人的熱忱，用驕傲帥氣的眼神，彩繪最美麗的愛國色彩「青天、白日、滿地紅」，這也是年輕人對承擔起國家未來希望的展現，當操演圓滿結束，大聲呼喊「青春無敵、國軍無敵」，2022的夏天，很值得。
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