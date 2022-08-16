影／陸軍空武操演 直升機實彈射擊場面震撼

陸軍航空特戰指揮部今天上午在上午於恆春三軍聯訓基地，實施「空用武器射擊」實彈射擊訓練，由航特部所屬航空及特戰部隊等單位參與操演任務，藉此驗證航特部整體作戰能量，展現空中、地面精準打擊戰力，上千發機槍砲與數十發海神火箭彈陸續發射場面十分壯觀，也為9月初陸軍地面部隊在三軍聯訓基地所實施聯勇操演提前暖身。

上午八點半起，包掛陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機掛載30鏈砲及2.75吋海神火箭、UH-60黑鷹直升機則裝載7.62機槍並由狙擊手於機艙內進行「空中狙擊」任務，向仁壽山射擊目標區發起攻擊，共同執行「驗證射擊」、「機砲與火箭射擊」、「戰術射擊」等課目，展現精準打擊火力及機動效能，場面十分震撼，許多路過遊客也忍不住停下車來為國軍加油。