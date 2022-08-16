快訊

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

肯亞選舉不平靜？不透明計票與不被信服的新總統

影／美而美三重總公司倉儲失火 新北消防局大批人車搶救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共軍當前台海戰備警巡挑釁 國防部：正好給我方練兵

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發言人孫立方上午表示，中共每天對我們作挑釁性的行動，對我們而言正好是訓練機會，國軍有信心保障國家安全。記者洪哲政/攝影
國防部發言人孫立方上午表示，中共每天對我們作挑釁性的行動，對我們而言正好是訓練機會，國軍有信心保障國家安全。記者洪哲政/攝影

共軍揚言今起在台海實施「戰備警巡」，面對當前台海共軍情勢，國防部發言人孫立方上午表示，國軍運用情監偵機制，對周邊敵情、敵電子頻譜、參數，都能有效掌握，且適切應處。中共每天對我們作挑釁性的行動，對我們而言正好是訓練機會，國軍有信心保障國家安全。

國防部上午舉行記者會，說明今年九三軍人節慶祝活動，面對共軍揚言今天在台海實施戰備警巡，部隊運作如昔。

面對敵情，孫立方受訪表示，國軍運用情監偵機制，周邊敵情、電子頻譜、參數，都能有效掌握，且適切應處，而最重要的是，對國軍官兵而言，戰備訓練就是本務工作，中共每天對挑釁性的行動，正好是訓練機會，國軍以處處皆戰場，時時作訓練的態度，每天透過訓練的過程，驗證平日訓練成果。以沉著、冷靜、嚴肅的態度面對種種狀況，有信心保障國家安全。

至於共軍重點操演後，國防部將展開「訓後回顧」，孫立方說，戰備訓練是國軍本務，時時務實而認真去檢討，針對需要強化處來改進，也會吸取所有學者專家給國軍的建議。至於戰備措施作什麼樣的檢討、改進，他不便作詳細說明，整體而言，就是透過建軍備戰作為，捍衛中華民國台灣的安全。

至於明年國防預算是否增加？孫立方表示，國防部正按敵情威脅，按建軍發展的需要以及國家整體財力評估，把相關預算數目報行政院審查，目前正審查中。

空軍司令部副參謀長董培倫則表示，空中動態都能即時掌握，運用相關情監偵系統掌握共軍動態，並實施應處，共機在之前軍演時在我方北面、中線及西南面都有活動，空軍除戰機外，還有地面防空部隊均作相關應處。

而對共車釋出戰機疑在澎湖空域凌空的影片，他說，共軍運用認知戰來浮誇宣稱多接近澎湖，他認為不是事實。國軍隨時監控應處。面對共軍是否出動殲20匿蹤戰機參與操演，他則說空軍仍依相關規定作應處，空軍平時偵巡作為沒有改變。

國軍 共軍 孫立方

延伸閱讀

國軍九三軍人節 國防部多元活動慶祝

關注緊張局勢…德國派13軍機至澳洲參與軍演！空軍司令：不會飛越台海

美議員組團訪台 陸重啟軍演

共軍稱今起在台灣海空戰備警巡 揭仲：非對台量身訂做

相關新聞

台灣人口負成長3萬 立委：役期延長無助增加兵源

台海情勢緊張，政府考慮延長兵役，立委馬文君說，台灣去年出生數15.4萬人、死亡數為18.4萬人，自然增加為負3萬人。未來...

美議員訪台共再軍演 外交部批：荒誕野蠻、立即停止

美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基(Ed Markey)昨率參眾議員來台訪問，共軍也再次組織台灣周邊海空域軍演，對此外...

中俄飛彈領先全球！他國如何急起直追與反制？

高超音速飛彈（Hypersonic missile）又譯為極音速飛彈，是指飛行速度超過五倍音速的飛彈，目前已成為各國競相發展的目標。台灣也不落人後，在近日傳出正在改良雲峰巡弋飛彈，發展出性能接近高超音速飛彈的新型攻陸武器，並改稱為「擎天極音速飛彈」。

民眾歡迎裴洛西訪台 中共軍演惹反感

民眾不怕中共軍演，且因而對中共更反感！台灣民意基金會16日發布最新民調，52.9%民眾支持美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，有52.9%表示不後悔她來訪造成兩岸緊張，78.3%的民眾甚至不怕中共軍演。東吳

慶祝軍人節 軍民打生存遊戲 開放民眾挑戰軍方

國防部今日召開記者會，說明今年九三軍人節系列相關慶祝活動。國防部文化宣教處長王俊傑表示，除提前在9月1日舉行「軍人節表揚...

陸軍天雷操演酷熱下圓滿達成任務 官兵青春無敵

國軍八軍團四三砲指部日前在屏東酷熱的氣候下完成「天雷操演」155榴砲射擊，圓滿完成任務。八軍團今天在社群上傳「我的夏天」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。