共軍當前台海戰備警巡挑釁 國防部：正好給我方練兵

共軍揚言今起在台海實施「戰備警巡」，面對當前台海共軍情勢，國防部發言人孫立方上午表示，國軍運用情監偵機制，對周邊敵情、敵電子頻譜、參數，都能有效掌握，且適切應處。中共每天對我們作挑釁性的行動，對我們而言正好是訓練機會，國軍有信心保障國家安全。

國防部上午舉行記者會，說明今年九三軍人節慶祝活動，面對共軍揚言今天在台海實施戰備警巡，部隊運作如昔。

面對敵情，孫立方受訪表示，國軍運用情監偵機制，周邊敵情、電子頻譜、參數，都能有效掌握，且適切應處，而最重要的是，對國軍官兵而言，戰備訓練就是本務工作，中共每天對挑釁性的行動，正好是訓練機會，國軍以處處皆戰場，時時作訓練的態度，每天透過訓練的過程，驗證平日訓練成果。以沉著、冷靜、嚴肅的態度面對種種狀況，有信心保障國家安全。

至於共軍重點操演後，國防部將展開「訓後回顧」，孫立方說，戰備訓練是國軍本務，時時務實而認真去檢討，針對需要強化處來改進，也會吸取所有學者專家給國軍的建議。至於戰備措施作什麼樣的檢討、改進，他不便作詳細說明，整體而言，就是透過建軍備戰作為，捍衛中華民國台灣的安全。

至於明年國防預算是否增加？孫立方表示，國防部正按敵情威脅，按建軍發展的需要以及國家整體財力評估，把相關預算數目報行政院審查，目前正審查中。

空軍司令部副參謀長董培倫則表示，空中動態都能即時掌握，運用相關情監偵系統掌握共軍動態，並實施應處，共機在之前軍演時在我方北面、中線及西南面都有活動，空軍除戰機外，還有地面防空部隊均作相關應處。

而對共車釋出戰機疑在澎湖空域凌空的影片，他說，共軍運用認知戰來浮誇宣稱多接近澎湖，他認為不是事實。國軍隨時監控應處。面對共軍是否出動殲20匿蹤戰機參與操演，他則說空軍仍依相關規定作應處，空軍平時偵巡作為沒有改變。