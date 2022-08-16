國軍九三軍人節 國防部多元活動慶祝
國防部今日召開例行記者會，說明今年九三軍人節系列相關活動。國防部表示，今年九三軍人節活動各項系列活動設計，以適合軍民互動與親子共同參與為主，全國還超過1900家連鎖門市與300多處商圈2800多家商店所辦理「企業敬軍」等活動。
國防部文化宣教處長王俊傑表示，主軸為「軍民Together．守護家園Forever」。各項系列活動設計以適合軍民互動與親子共同參與為主，除了提前在9月1日舉行的「表揚大會」，並規畫包含生存遊戲、國防光影展及侏儸紀恐龍展等元素舉辦「進擊的迷彩」；表彰國軍官兵、軍職醫護支援防疫任務，特別製作紀念領結、創作歌曲及辦理網路攝影展的「戰疫英雄表揚」；配合政府教保政策辦理「迷彩寶貝開學趣」；首次以知名品牌電動機車為頭獎的「全民國防網際網路有獎徵答活動」和全國超過1900家連鎖門市與300多處商圈2800多家商店所辦理「企業敬軍」等活動；另外，國防部還在記者會首播「守護為家．挺身為國」今年軍人節形象影片。
國防部指出，今年「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」訂於9月1日上午在國防部博愛營區舉行，由國防部長邱國正主持，將表揚國軍楷模、模範團體、全民國防傑出貢獻獎、敬軍模範及後備輔導幹部楷模獎項，共計181員受獎。國防部指出，今年新增1個聯兵旅級的國軍模範團體，由陸軍第六軍團裝甲第584旅首獲殊榮。
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