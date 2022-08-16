國軍九三軍人節 國防部多元活動慶祝

國防部今日召開例行記者會，說明今年九三軍人節系列相關活動。國防部表示，今年九三軍人節活動各項系列活動設計，以適合軍民互動與親子共同參與為主，全國還超過1900家連鎖門市與300多處商圈2800多家商店所辦理「企業敬軍」等活動。

國防部文化宣教處長王俊傑表示，主軸為「軍民Together．守護家園Forever」。各項系列活動設計以適合軍民互動與親子共同參與為主，除了提前在9月1日舉行的「表揚大會」，並規畫包含生存遊戲、國防光影展及侏儸紀恐龍展等元素舉辦「進擊的迷彩」；表彰國軍官兵、軍職醫護支援防疫任務，特別製作紀念領結、創作歌曲及辦理網路攝影展的「戰疫英雄表揚」；配合政府教保政策辦理「迷彩寶貝開學趣」；首次以知名品牌電動機車為頭獎的「全民國防網際網路有獎徵答活動」和全國超過1900家連鎖門市與300多處商圈2800多家商店所辦理「企業敬軍」等活動；另外，國防部還在記者會首播「守護為家．挺身為國」今年軍人節形象影片。