共軍宣稱今起續於台海戰備警巡 蘇紫雲：戰鬥文藝

中共東部戰區昨天宣布，今天（16日）起將繼續於台灣周邊海空域，組織多軍兵種聯合戰備警巡。國防安全研究院國防戰略及資源研究所長蘇紫雲認為，共軍此舉是藉由「戰鬥文藝」的敘事手法，用以表達不滿，但避免事態升級。

蘇紫雲表示，美國重量級參議員馬基等人訪台，中共反應其實「自己嚇自己」，若將自己逼到牆角，北京恐得不償失。他進一步解讀共軍東部戰區的發言內容，可斟酌共軍也在拿捏力道，避免過度反應。

蘇紫雲表示，首先，並未事先發佈經緯度位置，因此不具國際規則的通報意義，民航機、船舶並未受到規範，若危及民機民船肇生國際事件，北京更難應對。

蘇紫雲進一步說，其次，共軍其用語為實戰化「演練」，也就是操作訓練層級，並非演習。但藉由「戰鬥文藝」的敘事手法，用以表達不滿但避免事態升級。符合中共「三分軍事、七分政治」的軍事文化傳統。

蘇紫雲表示，實際上，在中共對台軍演期間，美國很可能已經對共軍展現「電戰嚇阻」，中共屈居下風，對照裴洛西抵台當日，美軍各類電戰機在台海周邊的活動狀況，具有一定可信度。

依照對中共友善的媒體披露，裴洛西議長訪台時的專機航程，美中軍方已經透過電磁戰鬥法，可能狀況為中共先是以一線裝備的海軍055神盾驅逐艦、同樣具備相位陣列雷達空中預警機聯手以海空立體偵蒐都無法追蹤裴洛西，運8、9系列的遠程干擾機、通信對抗機也無法藉電磁溢波標定專機，殲-16電戰機也無法壓制美軍指管電磁訊號。

蘇紫雲表示，由國際政治趨勢、共軍宣傳文化、以及海空戰場關鍵的電戰能力綜合觀察，中共若再採行大型演習達到「震懾」效果的意義不大。