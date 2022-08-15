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共軍宣稱明起再對台軍演！國防部譴責 將冷靜捍衛國安

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部表示，今天至17時止，國軍偵獲共機30架次、共艦5艘次，持續在台海周邊活動。圖/空軍司令部
國防部表示，今天至17時止，國軍偵獲共機30架次、共艦5艘次，持續在台海周邊活動。圖/空軍司令部

中共東部戰區宣布，明起將於臺灣周邊海空域，組織多軍兵種聯合戰備警巡。國防部今對此表示譴責，同時說將全般掌握台海周邊海、空域動態，捍衛國家安全。

國防部表示，今天至17時止，國軍偵獲共機30架次、共艦5艘次，持續在台海周邊活動。其中有15架次共機逾越海峽中線，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

空軍司令部統計，15架次越過台海中線的共機包括直-9反潛機1架、蘇愷-30戰機8架次、殲-11戰機2架次、殲-16戰機4架次。其中艦載的直九反潛機在我北部外海被偵獲，顯有共軍軍艦在此海域活動。空軍分別派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監等措施應處。

國防部同時指出，針對中共持續發布軍演訊息，破壞區域和平穩定，國防部除表達譴責；亦將全般掌握台海周邊海、空域動態，秉持「處處皆戰場，時時做訓練」的觀念，把握機會驗證平時訓練成果，沉著、冷靜、嚴肅面對，捍衛國家安全。

台海 國防部 戰機 軍演

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