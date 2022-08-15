國防部：國防承商若擁非法工廠 將依法糾舉查處

立法院三讀通過海空軍戰力提升特別預算案，將有千餘億元資源由國內廠商承製所需軍備。國防部表示，履約期間如查察發現承商有「違法工廠」的情形，將依「工廠管理輔導法」主動通知主管機關經濟部及在地直轄市、縣(市)政府依法查處。

立法院作成決議，為促進我國軍事工業發展，避免違法未登記工廠劣幣驅逐良幣，影響合法工廠的業務。要求國防部追蹤一般武器及戰備支援裝備購製供應鏈之中，是否有來自未登記工廠生產的設備，若有未登記工廠生產的零組件，要求國防部採購合法工廠生產的零組件，落實軍事工業的社會責任。

國防部則表示，為落實國防自主，促進國防產業發展，並確保國防供應廠商供應合法工廠生產的產品，避免採購來自違法未登記工廠生產之設備及零附件，國防部將依「國防部科技工業機構與法人團體從事研發產製維修辦法」及「國防部科技工業機構建立合格產製維修法人團體名單評鑑作業規定」，凡欲參加軍品產製維修作業，成為國防科技工業機構合格名單的廠商，均應具備合法工廠登記證明、營利事業登記證明、公司執照等相關文件，經評鑑執行單位實施書審及現場評鑑合格後，才核發合格證明書，納入合格商源運用。

國防部說，另依「國防產業發展條例」的規定，凡申請列管軍品研發、產製或維修的廠商，須依國防部訂頒「列管軍品廠商資格級別認證辦法」，提交「合法登記設立文件」及「營業及安全說明書」等資料，由公正第三方單位實施審查完成級別評鑑，並經安全查核，確認合格廠商才核發級別認證合格證明，納為合格供應鏈的廠商。

國防部表示，國防部辦理各項採購作業，將依個案需求於招標時律定投標廠商應具備工廠合法登記的廠商資格，並於開標前審查廠商投標文件是否具備合法登記工廠的證明文件；履約期間如查察發現承商有違法工廠的情形，將依「工廠管理輔導法」主動通知主管機關經濟部及在地直轄市、縣(市)政府依法查處。