共軍軍演我明年國防預算恐暴增 海空軍後勤維保是大宗

共軍軍演持續威脅台海，我第一線接敵的海、空機艦面臨零附件大幅消耗的情況，早自三年前面臨共機頻繁在西南空域侵擾，就頻繁動用第一預備金支應的情況。面對外界指稱明（一百一十二）年國防預算恐大幅增加、須超過四千億元的額度。

對此，國防部暫未鬆口，指明年度預算目前正由行政院審議中，將綜合考量敵情威脅、防衛作戰需求與政府財政等因素審慎籌編。

共軍軍演緊急情勢日前稍歇，但仍有共機逾越海峽中線，部分艦艇也仍在台海周邊活動，自一百零八年來的共軍持續向台海加壓的動作，其實已造成軍費不敷支出的窘境。

知情立委透露，空軍因應共機動態，每年均編列鉅額作業維持費用，支應自辦或委由民間廠商執行各項保修作業，每年編列約在兩百五十至兩百八十億餘元之譜，但一零八年起共機侵擾頻繁暴增，眾多戰機武器裝備又面臨已屆中壽期等問題，維修保養費用增加，原編列預算額度無法支應，近年度都有超支，而欠付廠商巨額款項，屢須透由高層在總統府軍事會談中報告後，由國防部他案預算進行調控，或由行政院支應第一預備金支應。

據透露，空軍司令部至今仍欠付各廠商維保金額合計約五十億餘元。軍方評估，按當前局勢研判，空軍作業維持費中的後勤維保費用，每年須編列約四百億元方能足額因應戰機武器維保費用。

但空軍司令部昨天表示，空軍武器裝備維持預算，均依實際需求、獲賦依約付款及支用；而空軍維修預算，均已因應當面敵情變化，調增滿足需求。

而日前有媒體披露，因應各軍種維持費大幅增加、中國軍演持續不斷必須有戰備應急作為的狀況下，軍方爭取一百一十二年度的國防預算額度應編足或高過四千億元，以應對共軍的軍事行動。同樣面臨艦艇頻繁出海應對共軍的海軍，參謀長蔣正國也被披露赴立委辦公室說明明年度預算事宜。

對此，國防部表示，國防預算是綜合考量敵情脅、防衛作戰需求與政府財政等因素審慎籌編。而一百一十二年度預算目前尚由行政院審議中。