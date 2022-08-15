【專家之眼】大陸軍演後的台美中角力

中共解放軍八月四日到九日對台發動封鎖式的軍演之後，美國決定採取一系列的政策與行動，一方面制衡崛起的中國，一方面確保台海地區的和平與穩定。美國商務部產業與安全局（BIS）宣布從八月十五日起加強四項多邊出口管制，包含先進半導體軟體、燃氣輪機及相關的尖端科技。

此次美國針對先進半導體GAAFET技術整合軟體的出口限制顯然是鎖定中國、俄羅斯等對美國有敵意的國家。這主要是這些軟體可廣泛運用於軍工航太產品的設計。GAAFET技術則可擴展到三奈米乃至更先進、更快速、更節能與更抗輻射的國防和通訊衛星等尖端科技產品。美國對這些尖端高科技產品的出口禁令，配合最近國會通過的晶片法案，將有助於鞏固美國與盟國享有在尖端高科技領域的優勢。

南韓將於八月底以前決定是否支持美國主導的晶片法案，進一步擴大南韓半導體龍頭三星與S K海力士在美國的投資，並接受美國的補助。由於接受補助的條件是十年之內不得到中國大陸設立新的半導體工廠，首爾目前仍陷入長考之中。

晶片法案日前於國會通過後，拜登政府立刻宣稱美國經濟上已完全獨立，不必再擔心半導體產業鏈受損。

白宮國安會印太事務總監坎柏八月十二日表示，美國近期將與台灣展開一系列更具雄心的經貿談判，並說美國正在制定一份美台經貿談判的路線圖。拜登總統2021年1月上任以後，曾表示在美國經濟尚未復甦以前，他不會與任何國家簽訂自由貿易協定。坎伯這次發言是否表示台灣有機會與美國簽訂雙邊貿易協定（BTA)，仍有待進一步觀察。

更重要的是，坎伯表示美國軍機與戰艦將會在最近通過台灣海峽。他說，在採取這些軍事行動之際，美國會非常審慎、冷靜地展現美國在西太平洋的軍力存在。這次中國對台灣採取海空聯合軍演之後，很多人認為海峽中線已不復存在，台灣海峽也不再是國際水域，但美國顯然不準備接受這些看法。

2013年11月23日，中國宣布在東海設定「防空識別區」（ADIZ)，但美國不以為然，決定在26日派遣兩架未攜帶武器的B-52H戰略轟炸機穿越東海防空識別區，隨後日本與南韓F-15戰機也跟進，而讓中國設定的東海防空識別區為之破功。由此觀之，只要美國與盟國有決心，台海中線並非永遠「一去不復返」，而台灣海峽也未必是中國的內海。

此外，美國、印尼、澳大利亞、新加坡與日本從十一日起，在台海周遭海域舉行海空聯合軍演，展現美國與盟國在本區維持和平穩定的決心。日本是首次參加代號為「超級神鷹之盾」的演習。參與此次軍演的觀察員還包括印度、英國、法國、加拿大、馬來西亞、巴布亞新幾內亞、汶萊等國。雖然此次軍演很早以前就做出規劃，但是規模之大，觀察員之多也顯現全球許多國家都對中國這次大陣仗對台軍演感到憂慮。

儘管美中兩國高度競爭的領域日益擴大，包括美國對尖端科技產品的出口管制、關稅的逐項審查、愈來愈多的軍事對峙，在在顯示美中關係已經很難回頭。不過，從美中兩國都在為十一月的拜習實體峰會進行前置作業、交換意見、設定議題，以及預擬共識來看，雙方都希望透過對話聆聽對方意見或表達各自立場，以避免誤會或誤判。

倒是兩岸關係在蔡英文總統主政之下恐怕已讀不回，因為在她三次向大陸遞出橄欖枝卻又因鳳梨事件而讓兩岸關係歸零，加上2021年10月10日她又推出「新兩國論」，兩岸互信降至谷底，而讓雙方誤會與誤判的機率大為增加。

從大陸對台軍演後的台美中三方角力來看，美中高度競爭但仍可維持對話，美台合作似乎有擴大之勢，但只要民進黨主政，兩岸將不太可能建立對話機制。