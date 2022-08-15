即時快評／面對軍演迫切危機 我須對美提新戰備需求論述

基隆級（又稱紀德級，美稱KIDD級）艦是我國對美採購排水量最大的飛彈驅逐艦，由於有區域防空作戰管理的能量，向被認為有「旗艦」的重要地位。但廿年前接收此艦前，在一次漢光演習兵棋推演時，擔任攻擊軍的國防大學數名海軍教官，卻在推演中模擬集結共軍反艦飛彈最大能量，一舉擊沉四艘基隆級艦，讓找國在海上失去區域防空的耳目；出身海軍負責建軍、時任國防部長的李傑面子掛不住，揚言「永不錄用」這些「不肖」教官。

這段故事是軍中口耳相傳的情節，並未被證實過。但如今看來，卻不失有真實預言的性質。美所售我退役艦艇，不僅載台老舊，艦上裝備更新也有困難，面臨真實的威脅，恐怕真會演出兵推中的情節。近日民眾在東部海際輕易以長鏡頭攝獲基隆級左營艦監控共軍052D型南京艦，就先不討論共艦究竟距岸幾浬，但以南京艦配備共軍新銳的鷹擊18反艦巡航飛彈，恐怕就已嚴重威脅左營艦的生存率。

共軍服役近卅年的鷹擊83反艦飛彈，早具備終端導航無線電變頻的技術，基隆級當年海軍教官在兵推中的作為，並非無據。海軍在裝備老舊之餘，任負責電子反制飛彈的電戰裝備AN/SLQ-32（V）3損壞八年無法維修，自然肇因於美方不願釋出新裝備的因素；而今美釋出（V）6，卻被我方獲悉這型裝備其實也面臨消失性商源的困境，美軍其實準備換裝的是更先進的（V）7，但卻要我方繼續使用即將淘汰的（V）6，海軍寧現況結案，不陷無謂的錢坑，其實應受到鼓勵。

美方長期宰制國軍機艦載台建軍政策，但輸出的裝備均屬退除役艦艇，不管是當年四艘基隆級艦或近年輪出兩艘派里級艦，既然載台老舊，配賦電戰、武器系統也有一樣的風險，必須定時更新、性能提升，但美吝於輸出先進裝備不說，現在又聲稱政策拒我載台類建軍。面對共軍威脅，操艦官兵只能自求多福。

我國機艦載台的需求，已在這次共軍環台軍演中看得非常清楚，在經常戰備時期的灰色地帶作戰上，面臨迫近領空、領海的共軍，我海空軍機艦必須實際凌空、據海以身阻絕，這不是防空或反艦飛彈照明雷達能夠作到的事，但載台、系統老舊問題沒有克服，漢光兵推中的情境恐怕就難以避免。海軍說要委中科院研發基隆級艦電戰系統，但實際上兩個單位正為「震海案」戰系是否完成鬧得不可開交，事屬「緣木求魚」。較務實的作法，仍是希望透過這次共軍軍演，國安高層在武器獲得上能對美提出新的論述，說服美方改變想法，而非一意以平衡軍工複合體的帳面來對待台灣的戰備需求。