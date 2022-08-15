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獨／美刻意藏鋒？ 基隆級艦被曝恐無法反制共軍反艦飛彈

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
美軍計畫採用的AN/SLQ-32（V）7型（兩扇雷達罩中多邊型物）。圖／諾斯格魯曼公司官網
美軍計畫採用的AN/SLQ-32（V）7型（兩扇雷達罩中多邊型物）。圖／諾斯格魯曼公司官網

海軍基隆級左營艦日前被目擊在東部海面緊隨跟監共軍南京艦，知情立委披露，政府原計畫耗資近廿億元對四艘基隆級艦電戰系統進行性能提升，但卻因美方建議失誤造成我需求不符，只好現況結案，造成基隆級艦電戰系統依然老舊，且干擾彈不具自動接戰功能，恐無法反制共軍先進反艦飛彈的攻擊。

對此，海軍司令部昨（14）日表示，目前海軍基隆級艦電戰系統均妥善，且搭配各軟硬殺手段，可執行反飛彈防護作為。而面對敵情威脅劇增與電磁科技發展快速，海軍正持續洽國外尋求新式電戰系統；另已同步委請中科院研發，以籌獲滿足海軍作戰需求的裝備。

國防部日前已下令，國軍各作戰區各級應變中心自11日18時起，從加強戒備狀態，恢復「常態」開設。中共解放軍8月4日至10日進行環台軍演，有民眾8月6日至9日，從舊蘇花公路拍攝到海軍一六八艦隊基隆級左營艦「一對一」監控共軍052D型南京艦，並於6日捕捉到航經東部海域的日本海上自衛隊十和田級油彈補給艦，台、日、中軍艦同框，引起討論。

基隆級艦是海軍噸位最大的驅逐艦，具區域防空指管性能，向被認為是旗艦性質的艦艇。面對共軍新銳052D型艦艇，立委披露，國軍配合美方建議，原規劃於一百而零九年至民國一百一十二年，編列十九點九億餘元預算，計畫將我國四艘基隆級驅逐艦現役且損壞的AN/SLQ-32（V）3電戰系統，進一步升級為AN/SLQ-32（V）6型。海軍認為，該艦電戰系統升級後，將強化電子反制、機械反制能力，並有效迴避威脅來源，提升艦艇存活率，利於防衛作戰任務。

這項計畫主要建軍需求，來自共軍反艦飛彈普遍具備「頻率捷變」的性能。即共軍飛彈發射後，其導引的無線電訊號，可快速變頻，難以被鎖定干擾。共軍服役近卅年的鷹擊83反艦飛彈，就已有在末端導引階段採用「頻率捷變」的技術，共軍爾後服役的鷹擊62、鷹擊12、鷹擊18等反艦導彈，據信都有這項性能，而美軍隨艦移交的老舊AN/SLQ-32（V）3電戰系統，沒有辦法反制這項技術，加以鎖定干擾。而且，因為系統老舊且缺乏零件之故，基隆級艦這項電戰系統多半故障待修，其中一艘甚至一度故障長達八年無法修復。

但這項性能提升計畫生變，立委說，原因竟是美軍建議我方採用的AN/SLQ-32（V）6型，本身也已面對消失性商源的窘境，供我性能提升的也是面臨淘汰的舊款，美軍本身計畫採用的其實是更新型的(V)7型。海軍發覺此節，最後選擇以現況結案，另勉力修復長期損壞的現役電戰系統。

海軍基隆級艦現役AN/SLQ-32（V）3電戰系統（左下）。圖／本報資料照
海軍基隆級艦現役AN/SLQ-32（V）3電戰系統（左下）。圖／本報資料照

海軍司令部 基隆 共軍

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