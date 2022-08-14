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共軍機艦擾我空海防 22架次共機6艘共艦今遭我偵獲

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
共軍戰機持續逾越台灣海峽中線，侵擾我空、海防。圖/國防部
共軍戰機持續逾越台灣海峽中線，侵擾我空、海防。圖/國防部

共軍戰機持續逾越台灣海峽中線，侵擾我空、海防。國防部今（14）日表示，直至今日17時止，國軍偵獲共機22架次、共艦6艘次，其中逾越海峽中線及其延伸線的共機有11架次，4架蘇愷-30戰機在西北部空域越線。

國防部表示，至今日17時止，我偵獲共機22架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域11架次，共艦則有6艘次，持續在台海周邊活動。

空軍司令部統計，有4架次蘇愷-30戰機在西北部空域越線，其餘殲-10戰機2架次、殲-11戰機2架次(TwoJ-11)、殲-16戰機2架次則在西南空域越線；另有一架空警-500預警機在東沙附近空域活動，同樣進出我防空識別區。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

戰機 海峽中線 國防部

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