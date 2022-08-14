共軍機艦擾我空海防 22架次共機6艘共艦今遭我偵獲

前參謀總長李喜明上將2019年退伍，相較於嚴德發、邱國正、黃曙光，是蔡英文時代唯一未續任公職的參謀總長。卸任後的李喜明活躍於台美兩地學界，積極鼓吹他提出的整體防衛構想（ODC），強調台灣要對抗中共強大武力威脅，必須揚棄舊思維的框架，徹底採不對稱方式建軍。 李喜明力倡ODC與不對稱，但具體內容為何，以往只有零星的論述。李喜明與聯經出版社合作，發表新書「台灣的勝算：以小制大的不對稱戰略」，以500頁篇幅，闡述自己的理論架構，以及具體主張。

2022-08-14 18:00