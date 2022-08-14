信號彈產生脈衝反無人機說 陸軍出聲評論了

有退將日前在談話節目上披露，我在外島防區以「信號彈」示警共軍無人機，用意是以照明彈部分「脈衝」功能，干擾無人機偵察攝影系統，「一個照明彈就能將無人機衝到瞎掉，整個照相偵察功能燒毀」，讓中共吃了「啞巴虧」。而「我們沒有那麼笨」。

陸軍司令部今天表示，其實信號彈是以「示警和通報」為主，發現無人機後防區藉此運用聯合情監偵掌握動態，並依敵情威脅程度及突發狀況處置規定，適切調整應處手段及強度。

面對共軍偵察型無人機針對金門區進行偵察，陸軍備役少將于北辰日前在談話節目上表示，「金門打了信號彈上去，很多人在笑，國軍只會打信號彈，那是求救用的，信號彈有什麼用」，而「人家本來民叫他不要說，但他覺得還是說好了」。他表示，他透過他的關係獲悉，因為那個信號彈的部分脈衝功能，「這個只有共軍知道，共軍回去也不會說，因為吃了啞巴虧」，「中共放到金門來飛是明眼機，回去就成盲劍客」，「一個照明彈就能將無人機衝到瞎掉，整個照相偵察功能燒毀」，有沒有這個可能，只有中共知道。而「我們沒有那麼笨」。

對于北辰的說法，陸軍司令部今天表示，評論者個人於談話節目的發言，司令部不便置評。但信號彈以示警和通報為主，發現無人機後即運用聯合情監偵掌握動態，並依敵情威脅程度及突發狀況處置規定，適切調整應處手段及強度。

國防部曾公布外島防區射擊信號彈示警無人機程序的示範影片，士兵發射信號彈後，在地面紀錄無人機航向、時間、距岸距離等。