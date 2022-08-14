台日中軍艦宜蘭外海同框 學者：台灣有事就是日本有事

中共解放軍8月上旬在台灣周邊海域軍演告一段落，迄今餘波蕩漾。一名李姓軍事迷當時目擊宜蘭外海，海軍基隆級左營艦緊跟共軍南京艦監控，同日更拍攝前來警戒跟堅的日本十和田級油彈補給艦。學者認為，3國軍艦同框顯示該區域的重要性，也凸顯「台灣有事就是日本有事」的意涵。

宜蘭縣蘇澳鎮一名李姓軍事迷8月6日起一連多日，利用休假、上班日休息時間到舊蘇花公路觀察軍艦動向，平均每日兩次。剛開始4天都目睹到共軍南京艦，這也是他第一次拍攝到南京艦出現在宜蘭外海。

他說，8月6日那天發現共軍南京艦在宜蘭、花蓮外海向北航行，後來仔細看，基隆級左營艦緊跟在後也跟著往北，雙方一南一北遊弋，畫面相當震撼，加上軍艦距離近，感覺都快擦槍走火。

李姓軍事迷提到同一天，日本海上自衛隊十和田級補給艦也因中共彈道飛彈落入日本專屬經濟區，出現在附近外海警戒、監控，自己也意外拍到3國軍艦同框的畫面。

3個國家的軍艦在這個地方出現，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為代表2件事，第一個是該海域對日本真的有所影響，日本因重視這個地區的安全，才會出動船艦。

林穎佑也提到，中共發射彈道飛彈後，仍有軍艦在此航道附近巡弋，日本則必須派出船艦進行監控，「這代表台灣有事，就是日本有事」，台日兩國在安全議題是有相互支援、合作空間，正是這張照片凸顯的最大意涵。

另外，李姓軍事迷提到基隆級左營艦9日返回蘇澳港補給，艦上懸掛海軍少將旗，依此觀察，海軍168艦隊艦隊長也在艦上指揮官兵進行監控。