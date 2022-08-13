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影／俄烏戰爭經驗 蔡英文：無人機是我們發展的重點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
蔡英文總統上午到嘉義縣為亞洲無人機AI創新應用研發中心揭牌，她強調台灣積極提升國防自主及不對稱戰役量能，無人機是我們發展的重點。記者魯永明／攝影
蔡英文總統上午到嘉義縣為亞洲無人機AI創新應用研發中心揭牌，她強調台灣積極提升國防自主及不對稱戰役量能，無人機是我們發展的重點。記者魯永明／攝影

蔡英文總統上午到嘉義縣為亞洲無人機AI創新應用研發中心揭牌，宣告無人機國家隊成立，她說，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中讓全世界看到無人機的重要性，面對國際情勢瞬息萬變，台灣積極提升國防自主及不對稱戰役量能，在國機國造、潛艦國造狀況下，「無人機是我們發展的重點」。

蔡英文說，目前政府正在研擬台灣無人機產業發展方案針對技術驗證、市場、人才規畫發展策略，交通部也在今年3月帶領業者成立台灣無人機大聯盟，結合無人機技術研究及產官學研能量，協助政府推動無人機產業發展，並且擴展到更多層面的應用。

農業區下一個世代在高科技上將會扮演非常重要的角色，農業跟高科技結合，會是嘉義縣未來發展的中心，今天是政府投入無人機產業重要的里程碑，很高興看大家一起為亞洲無人機AI創新應用博覽會揭牌，「我們要共同見證無人機起飛歷史性的一刻」。

蔡英文說，記得去年她也來這裡，無人機應用研發中心正在建置，現在在中央、嘉縣共同努力下已經順利完整，將會是全國最完整、最優質的無人機產業聚落，近年來無人機的運用從休閒娛樂延伸到商業、農業、國防等高功能的領域。

她表示，從國外發展的經驗，我們知道無人機需要專屬的場域，嘉義縣有完整的山海平原跟多元的地形及寬闊的地，是發展無人機最重要的環境，研發中心目前已有20家廠商及單位進駐，未來嘉義縣將成為無人機重要的測試場域。

從民雄航太園區的新創量能到太保研發中心的測試、檢驗，到義竹的載具測試，蔡英文說，相信中央資源的挹注，加上國家級技術、嘉縣優良的環境，將打造出台灣無人機國家隊。

蔡英文總統上午到嘉義縣為亞洲無人機AI創新應用研發中心揭牌，她強調台灣積極提升國防自主及不對稱戰役量能，無人機是我們發展的重點。記者魯永明／攝影
蔡英文總統上午到嘉義縣為亞洲無人機AI創新應用研發中心揭牌，她強調台灣積極提升國防自主及不對稱戰役量能，無人機是我們發展的重點。記者魯永明／攝影

嘉義 蔡英文 AI

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