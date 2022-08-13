台海緊張共軍軍演 蔡英文為無人機國家隊成立揭牌

蔡英文總統上午到嘉義縣原台體大分校，為「亞洲無人機AI創新應用研發中心」（亞創中心）揭牌，宣告無人機國家隊成立，參觀進駐20家企業廠商、法人單位展示成果。

蔡英文去年1月22日視察中科院民雄航太園區預定地，參觀籌設的亞創中心，上午由行政院副院長沈榮津、縣長翁章梁等陪同，再度視察驗收成果揭牌。

台體大分校是公共工程委員會列管蚊子館，申請開發範圍30公頃，開發第一期10公頃轉型亞創中心，飛試空域30公頃提供進駐廠商使用，委託虎科大進駐服務，縣府規畫亞創中心、民雄航太園區、義竹鄉試飛場，未來嘉科園區啟動，整合無人機中下游企業進駐。

進駐業者成立亞洲無人機創新園區廠商協進會，選出首屆理監事，由經緯航太科技公司董事長羅正方當選，鑑於俄烏大戰啟示，無人飛行系統重要性崛起，全球共同視為新興戰略產業，台灣在這波創新技術浪潮不能缺席！台海局勢洶湧，面臨國土安全嚴峻挑戰，自由民主聯盟也在去除紅色供應鍊下，亟需台灣加入信賴供應鏈的一環。

研發中心廣場陳列展示中科院中翔無人機，下午舉行開無人機AI創新應用博覽會，有無人機競速、群飛展演等精彩活動，讓無人機除了國家戰略高度，也能走入生活應用。

為協助無人機產業發展，民航局嘉縣設無人機檢驗辦公室」，辦理檢驗業務，提供法規諮詢服務，連結研發、測試與檢驗等工作，協助嘉縣發展為無人機產業重要基地。