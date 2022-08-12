兵役延長有盲點 立委：割草、出公差無法增加戰力

大陸解放軍日前圍島軍演，台海情勢緊張。政府考慮將兵役由4月延長為1年。立委馬文君說，政府延長兵役，說穿了就是為迎合美國要求，但台灣訓練場地匱乏，國軍單位每三個月才分配到一天駐地射擊訓練，役期從4月延長至1年，只多了3次實彈射擊，其他時間都在割草、出公差，這樣戰力會增強嗎？

馬文君說，兵役延長是年輕人非常關心的話題，台灣兵源分志願役、義務役、軍事訓練役及後備役幾種。「志願役」也就是募兵制，現代化裝備如雷達、飛彈、戰車等，需要較長的時間學習及操作才能發揮裝備之效能，故需要役期較長，大部分的國家皆以志願役為主要兵源。

「義務役」及「軍事訓練役」，是依據憲法第20條及兵役法第1條規定，人民有依法律服兵役之義務，所以我國役男皆必須服兵役。「後備役」則是基於整體國家安全，屯兵於民，發展出後備役制度。

馬文君說，政府如果恢復徵集義務役，也就是延長服役時間，國防部規畫讓義務役士兵優先編到新訓「步兵海岸守備旅」，主要的武器就是步槍，依據國軍訓練教則，只要完成入伍訓練之役男就是合格的步槍兵，政府說因為軍事訓練役訓練能量不足，所以役期要延長根本說不通，但政府卻不願意跟國人說明淸楚。

馬文君表示，說穿了延長兵役就是為了迎合美方的要求，但美國是要求將役期延長並投入各類型部隊，而不是只當步槍兵。但台灣現在常備部隊已是全志願役了，如果將義務役編配至常備部隊，勢必影響志願役員額，反而讓戰力下降，國防部前部長嚴德發也曾提醒這個問題。

另外，馬文君表示，做同樣的事，志願役領4萬多，義務役卻領9千多，大家會認為這樣合理嗎？才變成延長役期卻只當步槍兵，這種畸形的作法。

馬文君表示，再來看看訓練資源，台灣地小人稠，可供部隊訓練場地非常匱乏；就拿靶場來說，目前國軍單位來算，可能三個月才能分配到一天實施駐地射擊訓練，延長了役期，只是多了三次實彈射擊，其他的時間可能都是在割草、站衛兵、出公差，這樣戰力會增強嗎？所以戰力能否應付未來戰爭，重點應該如何加強訓練強度，而不是以時間長短來論定。