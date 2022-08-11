國軍天雷操演重砲射擊 官兵家屬到場、兒獻父親節卡片

國軍今上午在屏東縣枋山鄉滿豐訓場實施「天雷操演」年度重砲射擊操演，模擬敵方船團在外海集結，今天共發射40門155榴砲，今天豔陽高照，有別於星期二操演時遇到大雨，軍方今也特別安排國軍家屬到場，43砲指部下士簡方彬的四歲兒子特別獻上父親節卡片給爸爸「爸爸我愛你」。

43砲指部下士簡方彬的妻子帶著2歲、4歲的兒子今天7點從屏東新園出發到枋山，第一次看軍方演訓，很震撼，2歲的兒子聽到砲聲隆隆，快要哭了，4歲的兒子看的很興奮，演訓結束後，看到好久不見的父親，一家四口相擁。

4歲大兒子獻上卡片給父親「爸爸給你」，卡片寫著「父親節快樂！」，畫上一家四口的圖案，相當溫馨。簡方彬說，兩周沒有看到家人，第一時間看到家人感到很溫馨，演習時找時間利用吃飯時間跟家人聯繫關心，謝謝老婆在家當他堅強後盾，讓他在軍中能無後顧之憂。簡妻說，第一次看演習，很大聲、很震撼。

43砲指部一兵張孳任的父親是砲兵退伍，今來看兒子演習，張父特別帶來一杯咖啡給兒子，「辛苦了！」20多歲張孳任說，同梯中只有他參加重砲演習。

機步旅333旅31歲中士王文錦，父母親、姊姊都來看演習，操演結束後，媽媽送上糖果給兒子，象徵甜蜜果實。王文錦說，操演時注意每個人的身體狀況，家人今天來看操演，他很感動，以前有請父母親來看，但都因為忙於農事無法前來，他在現場不忘提醒父親要注意身體。

第四作戰區政戰主任樓偉傑說，邀請部分官兵眷屬來看演習情況，很有意義，讓家屬也能感受到對國軍貢獻。今天操演天氣炎熱，樓偉傑說，面對各種天候情況，國軍都會克服，呈現最好的表現。