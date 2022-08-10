共軍聯合軍事行動完成 國防部：不放鬆戒備靈活用兵
共軍東部戰區今宣布已完成「聯合軍事行動」，國防部今日表示，國軍在不放鬆戒備前提下，將依敵情威脅、區域特性等因素，全般調節兵力配置，靈活用兵。
國防部今天表示，至今日17時止，國軍計偵獲共機36架次、共艦10艘次，在台海周邊活動，進行聯合海空行動。其中逾越海峽中線的共機有17架次。
國防部指出，有關共軍東部戰區宣布，已完成「聯合軍事行動」，將「常態組織戰備警巡」。國軍在不放鬆戒備前提下，將依敵情威脅、區域特性等因素，全般調節兵力配置，兼顧部隊士氣維護，與靈活用兵的原則。
國防部表示，戰備訓練為軍人本務，國軍官兵平時即已將戰訓的概念，融入生活。此次中共挑釁，適足以「處處皆戰場，時時做訓練」的觀念，把握機會驗證平時訓練成果，反覆磨練指揮程序，發揮組織功能，依「守中線、守領海、守主權」原則「穩固現狀」，沉著、理性、嚴肅應對。
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