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批未妥因應對岸軍演 江啟臣：敵來犯無嚇阻也無底線？

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
共軍持續對台軍演，國民黨立委江啟臣直言，敵人來犯我軍底線未明，也沒展現政府強調要有的嚇阻能力。圖／江啟臣辦公室提供
共軍持續對台軍演，國民黨立委江啟臣直言，敵人來犯我軍底線未明，也沒展現政府強調要有的嚇阻能力。圖／江啟臣辦公室提供

共軍持續對台軍演，國民黨立委江啟臣直言，對岸飛彈越過上空國防部說無害，共軍把演習區劃到我國領海、共機艦跨越中線，許多資訊也都不公開，敵人來犯我軍底線未明，也沒展現政府強調要有的嚇阻能力，更讓民眾沒有憂患意識，將來政府想提高國防預算和教召，要怎麼說服社會？從軍事到外交政策，都應重新檢討。

長期在外交及國防委員會的江啟臣指出，中共這次軍演是向外界展示有能力突破第一島鏈，截斷對台增援，台灣不管是前總統馬英九或蔡英文總統，都強調國防不求戰，所以要有嚇阻能力，但這次面對許多過去未曾發生的狀況，國防部卻無有效嚇阻，從海峽中線到領海線的各種共軍動態，看不出來國防部「底線在哪裡？」

江啟臣批評指出，國防部連共軍飛彈軌跡、船隻擾動軌跡都不公布，大家都不知道狀況，他主張應資訊透明，才能提高民眾和世界對台灣的信心，也讓敵人知道我軍有掌握對岸一舉一動，也是嚇阻敵人的一種。

江啟臣強調，從過去兩岸中線是一個底線，對現在共軍飛彈越過台灣上空、船隻在鄰接區繞來繞去「這是什麼國防？」政府的表現讓民眾覺得不需緊張，沒有憂患意識，此情況如何要讓人民居安思危？政府應好好檢討，民眾才能對國防有信心、進而認同加強防衛的政策。

軍演 解放軍 江啟臣

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