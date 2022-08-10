大陸對台軍演促使制定撤離計畫？在台外商：未獲消息

《南華早報》週二（8月9日）引述有關人士的說法報導，在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上週不顧北京警告旋風式出訪台灣後，中國解放軍展開一系列軍事演習，目前在台灣的跨國企業正在制定計劃，以備在中國武力入侵時撤離人員和其資產。

報導引述美台商業協會（US-Taiwan Business Council）協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）說法指出，「有些公司正在建立更好的架構來監測和分析地緣戰略的變化，同時為員工草擬方案，並在台灣被封鎖的情況下轉移供應鏈。」

他進一步指出，「由於台灣海峽和平的不確定性，以及供應鏈中斷時缺乏良好選擇和應對措施，這些放大了企業的緊張感。」

在台外商：未有撤離打算

針對有關消息，台灣美國商會（AmCham Taiwan）執行長魏立安（Andrew Wylegala）回覆德國之聲詢問表示，台灣美國商會正在蒐集台灣周邊最新的軍事演習，以及可能影響商業環境的措施，「不過我們辦公室目前未接獲有任何會員計畫從台灣撤出人員或設施。」

根據台灣美國商會統計，目前會內有多達1100名會員，魏立安表示，該會作為台灣與美國之間的橋樑，將盡全力支持會員。

台北市英僑商務協會（BCCT）會員關係與行銷主任Kathy Chan則告訴德國之聲，「目前沒有接獲到（撤離計畫）相關訊息」，並稱英國在台辦事處近日可能會對此做出回應。

Kathy指出，其實早在裴洛西訪台之前，商會就接獲多封來自英國國民的電郵和致電詢問有關撤離流程及相關事宜。但她表示，整體而言英國在台企業對台灣「還是滿有信心的，所以都還沒有聽到有任何的撤離計畫」。

在被詢問歐洲在台公司是否有傳出撤離打算時，歐洲在台商務協會（ECCT）數位行銷與公關襄理蕭念芸向德國之聲表示：「目前沒有這樣的消息，但如果到時候真的有發生什麼事，會再斟酌處理。」

記取俄烏戰爭教訓

美媒Politico日前就台海局勢升溫引發的全球衝擊進行分析，報導引述地緣政治風險專家的說法指出，若台海軍演常態化，將引發企業出走潮。此前已有企業考慮撤出台灣，最主要的原因是擔憂類似俄烏戰爭的事件再度發生。

根據市場研究公司Statista的數據，從能源公司到銀行和汽車供應商，至少有37家跨國公司因俄烏戰爭蒙受龐大經濟損失，從1億到240億美元不等。《南華早報》引述凱投宏觀公司（Capital Economics）分析師萊瑟（Gareth Leather）的說法指出：「因為（中國軍演），外國公司面臨的風險增加了，意外或衝突發生的機率也跟著提高。」

不過企業國際安全服務公司Global Guardian執行長巴克納（Dale Buckner）也表示：「除非出現某種程度的衝突或封鎖，否則我不認為會在短時間內看到跨國企業逃難式撤離，而是隨著時間慢慢降低在台灣的比重，有些人在南韓、日本或菲律賓建立新工廠，甚至轉移至歐洲或美國。」

另有分析人士認為，儘管外界對台海局勢擔憂，但如果中國控制台灣，這些跨國公司不見得會離開。

墨爾本理工學院商學院院長奧爾（Stuart Orr）告訴《南華早報》，北京不太可能扣押在台灣的外國資產，因為這將會遭到嚴厲的報復性經濟制裁。

（綜合報導）

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