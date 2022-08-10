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清泉崗基地經國號、F16戰機今起降頻繁 疑掛上「空對空飛彈」
共軍最近軍演不斷，我國各地空軍基地戰機訓練和起降多，空軍清泉崗基地今天中午陸續至少有6架經國號和F16戰機起飛，有些戰機掛彈訓練，位於新社的陸軍航特直升機最近也有夜間飛行訓練，有些民眾看到說，在共軍軍演期間，感覺多一點緊張。
清泉崗基地今天中午2點多，戰機在基地內發出熱機引擎聲後，戰機陸續起飛，包括二架F16戰機和4架經國號戰機，有些戰機掛彈，記者遠望，狀似掛上響尾蛇飛彈，響尾蛇飛彈是空對空飛彈，第一戰發生在1958年，主角是台灣海峽兩岸的國軍和共軍；記者今天打電話詢問清泉崗基地，發言人電話不通，據指出，空軍最近的戰機起降訓練，都要求統一由空軍司令部說明。
位於台中新社的航特部營區直升機，最近的夜間飛行訓練，直升機飛行架次多，有些當地民眾說看到習以為常，也有人說，看到軍方加強操演，感覺比較安心。
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