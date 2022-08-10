軍演增加易擦槍走火 兩岸應設對話管道

「美中都有對話管道，兩岸卻沒有，容易因民對話空間縮小而擦槍走火。」10日啟思民本基金會研討會中，前海基會董事長洪奇昌與淡江教授趙春山都認為，裴洛西訪台事件暴露兩岸缺少對話管道的嚴重性，一定要有熱線以免擦槍走火；商總理事長許舒博建議政府的預算不要只用在國防，也應該花錢幫台商分散市場。

施壓只會更大

楊念祖指出，台灣絕對不要低估北京的政治決心，尤其是中國國家主席習近平面臨20大接班，國內又有政治、社會與經濟的動盪，外交上也受到貿易戰與經濟制裁，美中雖然保持對話機制，但每次碰面都是火花四射，台海問題的重要性也愈來愈高，未來軍演恐常態化，政府要說明如何因應。

另外他也指出，軍事就是為了服務政治，他認為目前中國的軍演只是小菜一碟，未來還會有更高規格的軍事、經濟或政治上的施壓。前海基會董事長洪奇昌則說，其實裴洛西訪台只是一個引爆點，他引用菲律賓總統小馬可仕近日受訪時所言，台海局勢其實跟南海局勢一樣，「長期都處於高度對峙、軍事緊張的狀態。」

兩岸漸全面對立

洪奇昌直言，台灣海峽的戰略位置、美中關係的大改變，都是構成現在台海局勢緊張的變數，其實風險一直存在，但美、中從領導人到軍事機構都有管道溝通，連民進黨第一次執政時，時任總統陳水扁都曾想成立兩岸「軍事互信機制」，很可惜到現在都沒有相關對話的制度化建立。

「兩岸的風險超越軍事，還有經濟與社會！」洪奇昌說，美中對抗的第一線軍事風險控管是有默契的，但兩岸並沒有，且近來兩岸民眾都有民粹情緒高漲，相互的不友善會壓縮雙邊政府的善意對話空間，且中國會很快將台灣可替代性高的農漁產品取消進口，政府必須要謹慎面對。

預算協助分散市場

全國商業總會理事長許舒博坦言，政府每年都說要分散市場，但我國對中國貿易依賴度仍有40%，南向政策的成果也不明顯，雖然台商在中國仍有影響力，中國二、三線城市也有台辦，他認為，分散市場勢在必得，何不以400億資金協助中小企業擴展市場，與阿拉伯、東協等其他國家的商會對接，比起4000億國防預算更划算有效。

「2024年中共絕對不會開戰！」淡江中國所教授趙春山看法與楊念祖不同，他說，習近平現在只想穩定連任，而2024年台、美的領導人都可能有變化，但中國不會，而且美國不願也沒有能力雙線面對中、俄，因此他研判美、中不會開戰。但趙春山認為，台灣現在也要做好20大之後的超前部署，包括增強國人防衛意識等。

不能放棄對話

趙春山以國民黨副主席夏立言訪中為例認為：「只是幫台商帶個話，又不是政府去」，台灣無論藍綠為了選舉考量就要放棄這樣的管道非常可惜。他舉例，過去他就有請前國台辦主任張志軍帶話給解放軍，要求減少戰機逼近台海中線，當時共機也西退一段距離，證實對話有效。

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