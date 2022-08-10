台海緊張 蔡壁如：政院早成立「這小組」至今做了什麼沒人知

「共軍演習常態化，我國不應坐以待斃，也需常態化因應，並增加糧食自產率！」民眾黨立委蔡壁如指出，行政院曾於6月成立「關鍵基礎建設小組」，但在裴洛西訪台與共軍軍演期間，卻不見其運作，她呼籲小組要常態化運作，並制定國民應變策略。同黨立委邱臣遠也指出，我國戰備糧食多為進口，農委會應鼓勵提升自產。

分散電網、增加演習

蔡壁如說，我國位居環太平洋地震帶，還是颱風主要行經路徑，災害種類非常多，近日南韓首爾的大暴雨更凸顯極端氣候的可怕，因此她建議台電加速設立「分散式電網」，增建儲能設備且鼓勵民間成立「公民電廠」，才能避免災害來臨時，一小處斷電就造成全台大斷電。

她也質疑，行政院在6月有成立「關鍵基礎建設小組」，還將基礎建設分為8大類進行管理，但宣布至今做了什麼沒人知道，且裴洛西訪台、共軍演習都讓台海情勢緊張，不見此小組有任何規劃，事後也無對全民進行社會溝通。

蔡壁如認為，面對中國軍演常態化，我國應比照核安演習，常態化災害模擬，讓民眾了解如何面臨緊急災害。

更新手冊、強化後備

邱臣遠則指出，國防部4月就發布「全民國防手冊」最新版，但馬上就受到各界廣泛批評，包括緊急電話打不通、要民眾上網查資料、未設想戰爭狀況等，但國防部後續也沒有更改作為，因此他要求國防部與內政部警消、民防單位合作，盤點相關資源後在1個月內更新全民國防手冊。

「義務役受訓時間過短，連槍都不太熟悉如何使用就結訓，令人擔憂！」邱臣遠強調，義務役訓練時實彈射擊演習太少，也缺乏下部隊的專精訓練，因此他建議國防部仿效美國國民兵制度，1年需服15天役期，並挑選1個周末強化軍事設備使用熟悉度，才能有效提升後備戰力。

鼓勵栽種戰備糧食

邱臣遠也擔心，我國戰備儲糧中，除了稻米自產量120%外，玉米2.75%、黃豆0.18%與小麥0.11%的比例都太低，他呼籲農委會規劃戰備儲糧耕種區，或是透過調整耕作制度、鼓勵替代作物等方式，增加戰備儲糧自給率。邱臣遠希望透過上述這些政策，讓台灣成為更具有韌性的國家。

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