華府智庫兵推大陸攻台…各方將付出慘重代價 專家揭3大啟示

中國從8月4日開始連續6天在台灣周邊海空域展開大規模實彈軍演，台海緊張局勢受國際矚目。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）近日兵推，結果顯示若台海爆發戰爭，美國與台灣有能力抵禦中國攻擊，但各方都將付出慘重的代價。

根據《華爾街日報》週二（8月9日）報導，CSIS的兵推是在上週美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台、中國宣布展開軍演期間進行。這場7小時的兵推分為紅、藍兩隊，包含地圖、20面骰子和複雜的電腦計算，模擬2026年中國對台灣發動侵略攻擊。

兵推結果顯示，攻下台灣對中國來說仍是困難挑戰，中國攻台也將對印太地區帶來毀滅性破壞。

兵推詳情

根據CSIS的兵推結果，在入侵台灣後的前3週，中國將擊沉2艘美國航空母艦，襲擊日本和關島的美軍基地，並摧毀了數百架美軍戰鬥機。但相較與美軍的損失，中方處境更為糟糕。

中國在台灣登陸後，雖然佔領了台灣南部三分之一領土，但它的兩棲艦隊將被美國和日本的導彈和潛艇攻擊摧毀，無法重新補給部隊。由於北京的遠程彈道導彈數量不多，屆時難以對抗美國強大的海空軍力，台灣也將守住首都台北。

《華爾街日報》報導，CSIS高級顧問坎西安（Mark Cancian）表示，這次兵推的最大感想或許是美台能成功守住台灣，而這「與許多人的印象不同」。

報導並指出，儘管兵推結果顯示中國攻台將失敗，但各方將付出慘重的代價：台灣經濟受到重創。美軍遭遇重挫，需要數年時間才能重建，將對美國的全球實力產生影響。

專家：兵推是做最壞想定

針對CSIS的兵推結果，台灣軍事專家蘇紫雲在接受德國之聲採訪時表示，這是做最壞的想定，真實情況下也許美軍付出的代價不會那麼慘。

蘇紫雲解釋，CSIS的兵推是「想定一個最壞的情況」，一開始可能是解放軍採取突襲，對美軍在沖繩跟關島的軍事基地同時使用飛彈攻擊，「這種情形就會損失比較大，有點像是珍珠港」，但在真實的狀況，「這種情形可能就比較不會出現，因為解放軍在集結部隊的時候可能就會被衛星發現，美軍基地就會有所準備」。

蘇紫雲並指出，「這個兵推是以最壞情況來想定，所以（美軍）才會損失兩艘航空母艦。如果真實的場景出現，美國航空母艦可能不會有損失，因為它會保持在比較遠的距離進行打擊。美軍損失比較多的，可能是空軍的力量，而不是海軍的航空母艦。」。

他也認為，面對中國攻台，台灣防衛成功的機率非常高，即使沒有美國跟日本的協助，中國要拿下台灣都有相當的困難。他舉烏克蘭為例說明，台灣與烏克蘭的陸地戰不同，兩岸是海空戰，中國「兩棲登陸難度非常高，要拿下台灣有相當困難」。

面對中國持續軍演，蘇紫雲向德國之聲表示，他認為「台灣絕對不會進行第一擊，因為這是民主國家的特色」，但CSIS此刻出爐的兵推帶給台海局勢多項啟示。

啟示一：不對稱戰力的重要性

蘇紫雲指出，CSIS的兵推突顯了一個值得台灣思考的重要方向——不論是美國國防部的兵推或CSIS的兵推都指出，台灣發展反艦飛彈非常重要。

蘇紫雲解釋，台灣防空飛彈密度是數一數二，但目前反艦飛彈數量還是不足。台灣在陸地的反艦飛彈若越多，勝利機會也會越高，因為解放軍的船艦將無法輕易靠近台灣，也無法登陸。

他認為，發展反艦飛彈將是台灣可以快速強化軍力的一個捷徑。此外，防空飛彈、反艦飛彈等都是屬於所謂的精準彈藥，也與發展「不對稱戰力」緊密相關，其中當然也包括無人機。

啟示二：台灣恐陷「兩難」

蘇紫雲認為，從CSIS的兵推來看，可以看到的一個可能問題是，中國可能會採取「灰色地帶」的手段，不觸發戰爭，但通過軍事施壓改變對方士氣，採取圍而不打的策略，而這將導致台灣陷入兩難。

蘇紫雲解釋，事實上從中國正在進行中的軍演已可觀察到，「中國這次完全是像俄國在烏克蘭用的混合戰，第一個特徵就是軍事脅迫，第二個是認知作戰，這也在台灣上演過了，就是在電視牆放他們的假消息，第三個是資訊戰，入侵政府網站等等」。

他指，「要反制中國，精準彈藥足夠就有很大機會可以防衛成功，但如果在另外一個劇本，它用灰色地帶的手法，你還是要有常規兵力（regular force）去跟它做這種對峙」，但這可能使台灣在發展不對稱戰力以及常規兵力時，面臨資源及預算配置上的兩難。

蘇紫雲表示，CSIS的兵推基本推定是美國跟日本會幫助台灣，但若台灣面對灰色地帶的情況，戰艦不足，就會需要美國、日本幫助台灣，比如考慮賣給台灣退休，讓台灣有更多船艦可以通過常規武力發展，制衡灰色地帶。

「我們要想兩個解決方案，一個是不對稱，一個是常規，這兩個要像是雞尾酒的組合，有點像交響樂一樣。」蘇紫雲說。

啟示三：北京攻台已是「戰略清晰」

CSIS的兵推模擬中國在2026年攻台，參與兵推的專家中有人則預測可能是2036年。過去半年來，多名美國軍事高層及專家也曾指出中國解放軍建軍百年的2027年、中國建國百年的2049年，都是中國武力侵台的可能時機。

對此，蘇紫雲認為，這些專家的預測講的是趨勢，不管是哪一年，「這個趨勢決定了中國攻打台灣已經確定了，剩下只是什麼時候而已」。他表示，當美國還在討論「戰略清晰」或「戰略模糊」的時候，換個角度思考，北京已經「戰略清晰」了。

他說：「北京之前是有一點模糊，因為所謂的『一中各表』，但現在講的是『一國兩制』台灣方案。政治上已經清晰了，現在再把軍事手段拿出來，這表示它的方向已經清晰了。」

蘇紫雲向德國之聲表示，他認為在這樣的情況下，美國可能就會有所調整。

「美國現在是用孫子兵法對付中國，包括雷根號跟另外兩個打擊群都還停留在日本這邊的近海，隨時可以出去、快速抵達戰場，現在美國外交跟軍事的調整比以前更靈活了 。」他認為，從美國總統拜登數個月前脫口稱會保衛台灣等跡象來看，他認為美國的策略也會越來越清晰。

與此同時，在中國通過軍演「軍事內交」，展示給中國內部看的同時，他認為台灣不需要與中國做硬實力對抗，因為使用武力是民主國家的最後手段，建議台灣仍採取「軍事外交」，著重國際輿論的戰場。

中國持續軍演威嚇

由於不滿裴洛西訪台，中國宣布4日至7日在台灣周邊海空域進行大規模實彈軍演，但過去兩天以來，解放軍仍宣布持續在台周邊軍演。日前，台灣軍方也宣布於9日、11日在南部屏東地區進行軍演，作為回應。

根據中國解放軍東部戰區10日在官方微博發佈的貼文，東部戰區9日持續在台灣周邊海空域組織實戰化聯合眼訓，戰區空軍出動預警機、殲擊機、干擾機等多批多型戰機，檢視聯合封控能力。

儘管東部戰區尚未公布10日是否仍持續軍演，但路透社引述消息人士的說法報導，截至10日上午，仍有約20艘中國海軍和台灣海軍船艦在台灣海峽中線附近。一名聽取簡報的消息人士表示，數艘中國海軍船艦當日上午仍持續在台灣東部外海執行任務。

台灣陸軍金門防衛指揮部10日亦公告，9日晚間再次發現無人機1批1架次，進入北碇地區禁限制水域上空。駐守部隊即依標準作業程序，射擊信號彈示警。

（綜合報導）

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