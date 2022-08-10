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國防部首發我機艦與共軍海空「戰備對應」動態畫面

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
共軍接連在台海周邊軍演數日，國防部今天首發國軍機、艦「戰備對應」畫面，海軍鋭鳶無人機空中偵照共軍包括054A型護衛艦等畫面首度曝光。圖/取自國防部影片
共軍接連在台海周邊軍演數日，國防部今天首發國軍機、艦「戰備對應」畫面，海軍鋭鳶無人機空中偵照共軍包括054A型護衛艦等畫面首度曝光。圖/取自國防部影片

共軍接連在台海周邊軍演數日，國防部今天首發國軍機、艦「戰備對應」共軍的實況畫面，海軍鋭鳶無人機空中偵照共軍包括054A型護衛艦等畫面首度曝光。

國防部今天發布「國軍在，安全永遠在」影片，國防部表示了國軍守在前線，不讓國家安全受到任何威脅。國軍在，安全永遠在！而共軍在台海周邊區域侵擾未止，國軍沉著以對，官兵24小時堅守崗位、加強戒備，嚴密監控敵情、嚴謹對應，依照「守中線、守領海、守主權」原則，穩固現狀不退縮。而國軍不會被任何挑戰擊倒，致力維護台海和平穩定的現狀，確保中華民國的繁榮發展。

國防部特別說明，這部影片的影像來自中共5天軍演，我空軍、海軍提供的「戰備對應」畫面；以及軍媒「隨軍採訪」各作戰區加強戒備畫面。

檢視影片中的影像，除有我康定級艦監偵共軍054A型艦艇影像外，另有海軍自恒春機場等地升空的鋭鳶無人機空攝共軍艦艇的影像，是此次共軍操演以來，國防部首度公布「前線」資訊量較大的影片。

共軍接連在台海周邊軍演數日，國防部今天首發國軍機、艦「戰備對應」畫面，海軍鋭鳶無人機空中偵照共軍包括054A型護衛艦等畫面首度曝光。圖/取自國防部影片
共軍接連在台海周邊軍演數日，國防部今天首發國軍機、艦「戰備對應」畫面，海軍鋭鳶無人機空中偵照共軍包括054A型護衛艦等畫面首度曝光。圖/取自國防部影片
國防部今天首發國軍機、艦「戰備對應」共軍的實況畫面，我軍艦艇自海平面、空中偵照共軍包括056飛彈護衛艦清遠號等機艦情境首度曝光。圖/取自國防部「國軍在，安全永遠在」影片
國防部今天首發國軍機、艦「戰備對應」共軍的實況畫面，我軍艦艇自海平面、空中偵照共軍包括056飛彈護衛艦清遠號等機艦情境首度曝光。圖/取自國防部「國軍在，安全永遠在」影片

軍演 解放軍

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