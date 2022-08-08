疑共軍飛行器 今晚大舉侵入金馬防區禁制水域上空

疑共軍無人機、不明飛行器今晚持續在我金馬防區出沒，金門發現一架進入禁限制水域上空，馬祖則發現9個不明光點，掠過南竿禁限制水域上空。陸軍表示，守軍均以射擊信號彈警示，持續保持監控及高度警戒。

陸軍金門防衛指揮部今天表示，今(8)日晚間發現無人機1批1架次，進入金門地區禁限制水域上空。駐守部隊即依標準作業程序，射擊信號彈警示，後續將持續保持監控及高度警戒。

陸軍馬祖防衛指揮部則表示，今日晚間發現9個不明光點，掠過南竿禁限制水域上空，駐守部隊即依標準作業程序應處，射擊信號彈示警，持續保持監控及高度警戒。

兩個防衛部都表示，金馬防區除強化營區設施及陣地偽裝，將持續運用觀測、雷情等蒐情手段，秉一點生變、全面制變，掌握防區周邊動態，即時應變處置，確保防區安全。

金門、東碇、烏坵、馬祖、亮島、東引、南沙地區的限制水域為6000公尺、禁止水域則為4000公尺範圍，則採多邊形劃水域法劃設。

金門、東碇、烏坵、馬祖、亮島、東引、南沙地區的限制水域為6000公尺、禁止水域則為4000公尺範圍，按外島岸際地形採多邊形劃設。