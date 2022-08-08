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共軍延長軍演 國防部：國軍不會退縮，更積極應處
針對中共延長軍演，國防部作計室次長葉國輝今天表示，中共軍事演訓壓迫我們的訓練空間與反應時間，國軍不會退縮，會用更積極的方式來應處。
國防部今天舉行記者會，共軍聲稱今日持續在台島周邊海空演訓「反潛與對海突擊」，列席的國防部情次室次長顏有賢表示，國軍運用聯合情監偵手段，掌握台海周遭海空域的動態，若共軍進入我應變區，國軍除了以廣播、警告驅離以外，還會配合在空機，以及陸基防空、岸置飛彈，實施追蹤監控，全程掌握敵情。
而對今天至目前為止有幾架中共軍機軍艦穿越海峽中線? 顏有賢說，只要進入我應變區的不明航艦、機艦等，除了運用廣播、告警驅離外，還會運用在空機監視，若進入我應變區，國軍會同時提升防空飛彈的追蹤監視及岸置飛彈的監控。
而國軍有無掌握航空母艦與殲20戰機動態？顏有賢說，機敏性交流，不便公開。
針對中共延長軍演，國軍有何因應措施？葉國輝表示，有關中共的軍事演訓，基本上會壓迫我們的訓練空間與反應時間，國軍不會退縮，會用更積極的方式來應處。
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