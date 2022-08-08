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前參謀總長李喜明：美方對軍演反應低調會給中共極大信心

聯合報／ 記者程嘉文
前參謀總長李喜明（右）。圖／聯合報系資料照片
前參謀總長李喜明（右）。圖／聯合報系資料照片

前參謀總長李喜明今晚接受TVBS電視台「少康戰情室」訪問，他表示中共這次軍演是長期積累的不滿，即使沒有裴洛西（波洛西）來訪，也可能找到其他理由爆發。而美方對軍演反應低調，會讓中共感到信心大增，認為美國示弱，對我方來說相當危險，務必要小心謹慎。李喜明也表示，我方維持台海和平，需要三個條件：實力、可信度、溝通。對於中共絕對不該挑釁，但也不可一味示弱。

李喜明認為，中共此次軍演的三大目的：一是表達對「一中」的紅線絕對堅定；二是警告，如果大陸要對台動手，美方也無力保護；三是創造新的台海現況，例如未來海峽中線就將不存在等。他指出，過去中線提供了雙方活動的緩衝空間，一旦打破，未來猜槍走火的風險就會變大，令人憂慮。

他表示，今年的台海危機不能和1996年相比，當時中共的國防預算只是台灣的兩倍，如今是廿二倍。大陸方面普遍認為，中國的國勢正在上升，美國正在下降，自己認識的美國政軍學界人物，多半也同意此點。這次美方對中共武嚇台灣反應相對低調，更會讓中方加強信心。中共建軍的三階段目標，是「以武抑獨」、「以武制獨」、「以武統一」，這次事件後可以看出，已進入以武制獨的階段。

也因如此，所謂美方刻意慫恿台灣挑釁中共，將其拖垮的說法，李喜明表達反對。他表示，倘若真正如此，那美國應該趁2027年中共軍力優勢未達高峰，提前鼓勵台灣動手；這次中共大規模軍演，美方也不該是低調以對。何況中國大陸的經濟量體與俄羅斯相去甚遠，光靠台灣根本沒法拖垮。

李喜明在任期間積極鼓吹整體防衛構想（ODC），力主不對稱作戰。這次共軍演習後，不少人認為對抗中共這種灰色地帶的恫嚇，還是需要戰機戰艦等傳統對稱兵力。對此李喜明表示，一種威脅是恫嚇，一種是實際入侵，哪一個更嚴重？戰機戰艦對恫嚇有用，但真正戰爭爆發時却很脆弱，真正具備高生存性，可發揮拒止效果的，是「一大堆低成本高性能小武器」。至於有人質疑這些輕型武器無法對抗中共封鎖，他認為，目前情況也無法，而且中共若要攻台，會採取盡量速戰速決，採用封鎖這種需要時間才會發生效果的方式，並不合理。

軍演 解放軍

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