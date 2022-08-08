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國防部：今21架次共機逾越海峽中線及延伸線
國防部今(8)日表示，截至今日17時止，國軍偵獲台海周邊有共機39架次、共艦13艘次，其中有21架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域，國軍除廣播示警並以空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈適切應處。
空軍司令部統計，今天逾越海峽中線的共機，計有蘇愷-30機8架次、殲-11機6架次、殲轟-7機2架次、殲-16機4架次、卡-28反潛直升機1架次。合計21架次。
針對越線共機，空軍司令部表示，空軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監等。
空軍司令部說，今天台海周邊有共機39架次，共艦13艘次，持續在臺海周邊活動，進行聯合海空行動。其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有21架次、國軍運用聯合情監偵系統嚴密監控敵情狀況，除廣播示警並以空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈適切應處。
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