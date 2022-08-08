國防部：今21架次共機逾越海峽中線及延伸線

國防部今(8)日表示，截至今日17時止，國軍偵獲台海周邊有共機39架次、共艦13艘次，其中有21架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域，國軍除廣播示警並以空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈適切應處。

空軍司令部統計，今天逾越海峽中線的共機，計有蘇愷-30機8架次、殲-11機6架次、殲轟-7機2架次、殲-16機4架次、卡-28反潛直升機1架次。合計21架次。

針對越線共機，空軍司令部表示，空軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監等。