共軍演習全民狀況外 應開中外記者會

共軍在台海周圍演習的威脅，比起疫情還要「立即而明確（clear and present danger）」，疫情期間既然可以連開七百多天記者會，但面臨逼近眼前的國家安全問題，卻不見總統及各部會主管出面釋疑，強調「抗中保台」的總統與民進黨政府似應公佈相關資訊、接受提問，以免凸顯政府抗中的空洞。

我國防衛日本負責？

美國眾議院議長裴洛西離開台灣後，共軍從4日中午起在台海周圍實施圍島式軍演，甚至還宣稱試射飛彈至我國東部海域，但這些資訊卻是等日本防衛廳公佈後，國人才知道有飛彈飛越我國上空，此舉令各方譁然，質疑為何國防部未主動公佈相關資訊，為何不發警告示警？

此外，共軍在3天演習結束後，還說要在渤海、黃海地區延長軍演10天，令人感嘆！共軍演習已經對台灣的軍事、外交、經濟、漁業、觀光與出入境造成巨大的影響，卻不見交通部、國防部與經濟部等部會出面說明因應之道，蔡總統也僅在臉書發文警告，身為三軍統帥為何不召開中外記者會，接受記者提問呢？

開誠布公才能安心

過去兩年半，指揮中心幾乎每天針對疫情演變召開記者會，公布確診病例、死亡人數、兒童MIS-C病例數，還有防疫政策的調整，甚至連醫療資源相關的病床數、防疫旅館空房率都會公佈，並接受記者五花八門的提問。這樣資訊公開透明的模式讓民眾可安心配合防疫，也是蔡政府引以為傲的政績，如今，碰到更立刻危及台灣安全的共軍演習時，為何沒有比照辦理？讓外界相當不解。

反觀日本，在面對北韓飛彈威脅時，即使飛彈都未擊中日本領土，但日本政府都會釋放警報，且讓民眾知道有相關威脅必須提防，但我國卻稱飛彈高於領空範圍，國軍卻認為無須公佈，此一論述也難平眾怒，少了說服力。

人民有知的權利，尤其針對個人安危、經濟行動損失攸關的大事，明白告知大眾政府的應對策略不只能團結人心，也可讓民眾對政府的作為更加安心，更可落實民進黨長期以來「抗中保台」、「備戰不求戰」的宣傳。

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