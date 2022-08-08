國防部籲共軍：不應使用武力侵害他國領土完整政治獨立

國防部今天舉行臨時記者會，面對共軍越過海峽中線進逼我西岸，國防部法律司長沈世偉表示，這條「兩岸間的默契線」，雖然不具有國際法效力，但這條線的存在是一個事實，共軍所發布演習禁航區每一個區域都在海峽中線以東，壓縮我訓練空域、影響國際航班，而「任何國家都不應使用武力威脅，侵害他國領土完整與政治獨立」，我方要求中共遵守國際法規定。

沈世偉在會中表示，中共這次軍演陸續公布7個禁航區，其中2、3、6號禁航區離台灣非常近，依聯合國海洋法公約相關規定，已涵蓋我們領海範圍，國防部已表達嚴正抗議與譴責；這次演習對國際影響極大，共軍在8月2日晚間發布相關訊息，8月4日12點開始在台海周邊劃定區域實施軍演，要求船隻、航空器不要進入，影響國軍期不定期繁忙航班，勢將引發國際不滿，呼籲中共遵守國際法規範。

沈世偉進一步說，而台灣海峽中線是自上個世紀50年代以來存在的一條兩岸間的默契線，雖然不具有國際法效力，但這條線的存在是一個事實，中共所發布禁航區每一個區域都在海峽中線以東，對我們訓練空域的壓縮、對於國際航班航路的影響，是非常重大的，這種針對性的威懾，聯合國憲章第二條第四款已有相關規範，任何國家都不應使用武力威脅，侵害他國領土完整與政治獨立，我們認為中共對這些規範都很清楚，希望共軍遵守國際規範。而我方完全按國際法應對共軍，證明國軍是節制之師，未來仍會在國際法規範之上，保國家安全。

對於共軍是否持續在台海實施軍演，國防部訓練次長葉國輝表示，備戰是國軍本務工作，國軍將會適度視威脅程度，持續訓練，不會鬆懈，嚴密監控共軍。中共軍事行動是一次訓練機會，讓我們體驗到台澎防衛作戰就是處處皆戰場，須時時作訓練。共軍軍事演訓會壓迫我們的訓練空間及反應時間，所以國軍不會退縮，將更積極來應處。除嚴監控共軍行動，也持續依照經常戰備時期突發狀況處置規定與戰備規定應處，持續監控。

而面對共機持續穿越中線，近逼我24浬鄰接區空域，國軍如何因應。葉國輝說，國軍會因應威脅、武器裝備更新等因素，進行彈性調整。而面對疑似共軍無人機不斷在外島防區空域進行襲擾，陸軍參謀長章元勳表示，將依經常戰備時期突發狀況規定與各相關戰備規定應處，「信號槍警示是方式之一」，各防區除全程監控掌握外，也會依不同威脅程度適切應變處置。

而對於海軍蘭陽軍艦監控南京艦照片，背景疑有和平火力發電廠影像，該圖真實性為何？葉國輝說，中共在軍演期間對我實施認知作戰，散布假訊息，海軍對共艦動態作全程監控，此次軍演共艦絕無進入我領海內。