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共軍首闖我24浬海域？「國防部記者會」網列重點：聽完會吐血

聯合新聞網／ 綜合報導
解放軍東部戰區海軍艦艇，在台灣周遭海域進行聯合作戰演練和訓練。 新華社
解放軍東部戰區海軍艦艇，在台灣周遭海域進行聯合作戰演練和訓練。 新華社

中共解放軍新增演訓，從8至9日每天上午8時到下午6時在廣東湛江東方的南海舉行射擊訓練。國防部今天舉行臨時記者會，說明「中共艦機從未進入我領空與領海」等概況。不過PTT網友聽完整場內容，忍不住開酸「聽國防部回答會吐血，避重就輕」。

最多人關心的話題，共軍機艦是否曾進入我24浬鄰接區內？對此，國防部沒有正面回應，而是回答「未進入我12浬領海」。

PTT網友不斷質疑，「說了半天，沒有根據媒體說的共軍延長軍演做出說明嘛！現在比較關心的是共匪劃的那七個軍演區，還管制不管制？還是媒體說的共軍延長軍演，指的是黃海渤海，不是台海，說清楚是有什麼困難？洩密嗎？」

有人嘲諷本次記者會的「重點」為，「嚴密監控、強烈譴責、良好訓練、堅定備戰、國際法規、認知作戰、充分掌握、相信國軍、事涉敏感、軍事機密」，從頭到尾沒聽到具體因應；還有網友笑說「就差播放個半小時的教育單元劇一切就完美了，剛剛你各位有睡著嗎？」

其他網友紛紛回應，「你掌握了今天記者會90%內容了」、「蓋起來跟對面的一樣滿嘴屁話」、「新聞稿就是連連看，連完收工」，甚至有人建議「其實日本國防部要開會，聽他們的就好了」、「等日本人說比較快」。不過，也有人反駁「是能公開講什麼啦，中共也在聽欸」。

軍演 解放軍 PTT 國防部

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