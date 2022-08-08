共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

國防部今天舉行臨時記者會，對於共軍機艦是否曾進入我24浬鄰接區內，距台最近約幾海里，國防部作計室次長葉國輝表示，中共艦機從未進入我領空與領海。因應敵情，國防部也會派遣相對機艦實施因應。對於新華社公布的南京艦迫近東岸的畫面，葉國輝仍聲稱，照片屬假訊息。

國防部沒有正面回應共艦是否進入我24浬鄰接區，而是稱未進入我12浬領海。但情次室長顏有賢表示，共機艦持續於我海空域實施聯合軍事行動，中共海軍每天在鄰接區24海里外保持13艘作戰、情蒐船等。

國防部情次室次長顏有賢在會中表示，8月2日中共新華社公布8月4日至7日，在台灣周邊海域開設6處禁航區。其中2、3、6號禁航區進入我12浬；另8月3日中共於台灣東部海域增開第7處禁航區。8月3日中共於台灣南、北及中線海空域從事聯合軍事行動。

他說，8月4日13時56時火箭軍，由浙江、福建、江西飛彈陣地對台灣周邊海域航區，實施東風系列彈道飛彈射擊，合計11枚。而8月4至8日，中共機艦持續於我海空域實施聯合軍事行動，並利用無人機襲擾我東引、馬祖及金門地區。共軍聯合軍事行動採多機(艦)組合型態、以大兵力、持續性等，對我實施軍事威懾。

葉國輝則表示，國軍自8月2日派遣兵力對應共軍。8月3日國軍下令自8月4日8時國軍進入加強戒備、陸軍戰備部隊提升為特遣隊；海、空軍增加機動待命艦及地面警戒；8月4日至7日，防空飛彈陣地再增加五個連，提升警戒姿態，完成整備，國防部於第一時間掌握並研判軌跡與落彈點，並立即完成攔截導彈準備，當掌握導彈落點後，判明對本島無影響，因此無發放防空警報。

而對逾越中線的共機，葉國輝表示，以無線電廣播驅離踰越機，並派遣北部及南部戰機起飛對應；海軍則派遣偵巡艦併航監控共艦，並下令機動待命艦出港支援驅離；防空部隊提升防空飛彈及岸置反艦飛彈警戒姿態。外島依「一點生變、連鎖反應、全面制變」要領，保持高度警覺，即時應變部署；防區部隊運用信號彈告警，戰備部隊進入守備位置警戒。

通次室次長盧建中則指出，中共聯合軍事行動期間，除了相關軍事行動外，同時也對我國各重要全球資訊網站進行網路攻擊，國防部全球資訊網站遭受阻斷服務(DDoS)攻擊事件。

資安防護系統偵測到網路統流量超出警戒值後，國防部立即啟動應變機制，由應變小組進行追查，搜獲多個可疑電腦網址(IP)瞬間對國防部全球資訊網送出大量連線要求，導致網路流量超出上限，造成服務短暫中斷，民眾無法瀏覽國防部全球資訊網資訊。

盧建中說，應變小組確認可疑電腦網址(IP)為攻擊來源後，立刻以防火牆阻絕攻擊網址(IP)，並運用流量清洗措施，同步疏導網路流量。經鑑識研析後，除阻斷服務攻擊外，網站未被入侵攻擊破壞，同時將攻擊網址，透過國家資安聯防體系，發布網路攻擊警訊，將攻擊情資提供各部會防堵，以共同維護國家網路安全。

政戰局副局長陳育琳則表示，隨著網路社群、資訊媒體發展迅速，戰爭型態和過去有著極大的轉變，特別是在認知作戰的領域，藉由破壞社會既有的網絡，加深對立，進而產生左右戰場勝負的關鍵影響力。中共在軍演之前，就已經展開認知作戰攻勢，根據我們蒐整的爭議訊息，區分軍演前、軍演期間2個階段，自8月1日到8月8日1200時止，計272則，就內容分析，又區分為「營造武統氛圍」、「打擊政府威信」、「擾亂軍民士氣」等3種類型。這些爭議訊息經過大量複製、傳散，影響力不容小覷。