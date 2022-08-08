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「左右開弓」射擊法 戰術應用射擊將推廣國軍基層部隊

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍步兵訓練指揮部「運動科學推廣中心」展示單兵的戰術應用射擊，將陸續推廣到基層部隊。記者洪哲政/攝影
陸軍步兵訓練指揮部「運動科學推廣中心」展示單兵的戰術應用射擊，將陸續推廣到基層部隊。記者洪哲政/攝影

陸軍日前開放位於高雄的步兵訓練指揮部「運動科學推廣中心」，展示新研發的步兵戰鬥體能訓練，其中一項科目是單兵的戰術應用射擊，動作集合了立射、跪射、左右開弓式射擊等各式應用射姿，將陸續推廣到基層部隊。

國軍單兵訓練實彈射擊課程，多僅安排臥射，缺乏射姿變化，普遭批評。運動科學推廣中心因應城鎮戰，設計出一套單兵戰術應用射擊套路，讓受訓官兵在完成戰場體能各關卡氣喘吁吁之際，實施應用射擊。

運動科學推廣中心設計的戰術應用射擊，配合障礙版等輔助裝備，射手必須藉射姿變換，具備臥射以外的能力，靈活轉換，才能透過崎嶇多邊的障礙版進行射擊，近距擊中目標。官兵示範，除了立、跪、臥射外，還必須左右開弓射擊，才能在目標消失前及時完成射擊。

應用射擊訓練過去集中於特勤隊、特戰部隊等少數精銳，如今藉由運動科學推廣中心招訓推廣，一般主戰部隊甚至二線部隊，將藉由派赴步訓部完訓的種子教官，返部推廣。

陸軍步兵訓練指揮部「運動科學推廣中心」展示單兵的戰術應用射擊，將陸續推廣到基層部隊。記者洪哲政/攝影
陸軍步兵訓練指揮部「運動科學推廣中心」展示單兵的戰術應用射擊，將陸續推廣到基層部隊。記者洪哲政/攝影

軍演 解放軍

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