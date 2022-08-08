快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

獨／高雄神農市集啟用1天今出事 廣告鋼架擊中晨運男臉變形

午後雨彈來了！4縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東滿豐陣地、東沙島、金門防區 近日將陸續開火

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
四三砲指部榴砲已移防至岸際準備參演。圖/本報資料照
四三砲指部榴砲已移防至岸際準備參演。圖/本報資料照

共軍環台操演所畫設多個操演區已次第失效，本日9日起我第四作戰區將實施「天雷操演」重砲保養射擊、13日東沙島則將實施「海巡署東南沙分署東沙指揮部111年第三季全島防衛火砲武器對海實彈射擊訓練」。

陸軍南部第四作戰區7月22日就發布公告，9日起將在車城滿豐訓場實施年度重砲射擊，四三砲指部36門155榴彈砲將對海實施反登陸射擊。

此外，金門防衛指揮部已連續於8月2、3、4針對金門部分空海域實施實彈射擊，後續於本月11、12、17、18、19、24及25日5時至7時30分，將繼續實施對海域空域實彈射擊。

此外，海巡署也將在8月13日0800至2100時止，在東沙島海域實施「海巡署東南沙分署東沙指揮部111年第三季全島防衛火砲武器對海實彈射擊訓練」。

國防部、海巡署都表示，相關射擊均屬例行訓練。

軍演 解放軍 國防部

延伸閱讀

點子農場／屏東元宇宙之旅

晚間疑共軍1無人機進入金門 國軍射擊信號彈警示

扶植金門在地青年創作 風獅爺商店街辦當代藝術展

屏東輕航機2死！ 父子遨遊圓夢 遺憾同歸天家

相關新聞

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

國防部今天舉行臨時記者會，對於共軍機艦是否曾進入我24浬鄰接區內，距台最近約幾海里，國防部作計室次長葉國輝表示，中共艦機...

談共軍軍演 中國軍事專家：毀三線建三區

中國大陸軍事專家王雲飛針對此次共軍軍演表示，共軍圍台軍演毀掉了台灣「三條線」，促使中國大陸建立了「三個區」

中國大陸軍演波及日本 東京的下一步？

中國在佩洛西結束8月3日的訪台後，隨即在4日至7日的三天間發動實彈演習，其中位於台灣東部海域的落彈位置，相當接近日本沖繩縣八重山群島的與那國島與波照間島

路透：兩岸軍艦對峙 公海玩「貓捉老鼠」

中國大陸不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台，發動為期4天的圍島軍演。路透指出，兩方軍艦...

中共軍演持續 蔡英文父親節感謝國軍堅守岡位

今天是父親節，蔡英文總統特別在臉書上感謝國軍。蔡總統說，從上周開始，中國持續在台海周邊進行軍事演習，甚至還宣布將在多個鄰...

學者：共軍持續演訓 可能針對駐韓美軍而來

戰略學者分析，美軍駐韓副司令普留斯日前指出「台灣有事駐韓美軍隨時能出動」，共軍持續於黃海、渤海軍演可能針對此而來，每年此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。