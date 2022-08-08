屏東滿豐陣地、東沙島、金門防區 近日將陸續開火

共軍環台操演所畫設多個操演區已次第失效，本日9日起我第四作戰區將實施「天雷操演」重砲保養射擊、13日東沙島則將實施「海巡署東南沙分署東沙指揮部111年第三季全島防衛火砲武器對海實彈射擊訓練」。

陸軍南部第四作戰區7月22日就發布公告，9日起將在車城滿豐訓場實施年度重砲射擊，四三砲指部36門155榴彈砲將對海實施反登陸射擊。

此外，金門防衛指揮部已連續於8月2、3、4針對金門部分空海域實施實彈射擊，後續於本月11、12、17、18、19、24及25日5時至7時30分，將繼續實施對海域空域實彈射擊。

此外，海巡署也將在8月13日0800至2100時止，在東沙島海域實施「海巡署東南沙分署東沙指揮部111年第三季全島防衛火砲武器對海實彈射擊訓練」。

國防部、海巡署都表示，相關射擊均屬例行訓練。