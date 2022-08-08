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裴洛西訪台 60.1%民眾不擔心兩岸爆發進一步軍事衝突

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
解放軍近日在台灣周邊進行一系列軍演。法新社
解放軍近日在台灣周邊進行一系列軍演。法新社

中華民意研究協會今公布最新民調，針對美國眾議院議長裴洛西訪台，有53.7%民眾表示對台美實質關係有幫助、27.4%表示沒幫助；對於中共軍演，逾六成不擔心兩岸爆發進一步軍事衝突，但有逾四成認為九二共識無法和緩兩岸緊張關係。另有近五成認為，裴洛西訪台「美國是最後的贏家」。

裴洛西來訪，兩岸軍事衝突緊張氣氛升高，對於是否擔心兩岸爆發進一步的軍事衝突，有60.1%不擔心、34.0%擔心；64.4%的民眾認為台灣無法靠自身力量阻止中共占領台灣，但22.4%民眾有信心；如果中共攻打台灣，美國會不會出兵參戰協防？有48.5%的民眾認為美國會出兵、37.4%認為不會。

而台灣民眾對於強化兵役制度也有共識，74.7%支持國防部研擬中的「恢復徵兵制，並將義務役延長為一年」，僅有12.8%表示反對。

對於裴洛西訪台，美、中、台誰會是最後贏家，發現多數民眾認為「美國是最後的贏家」，比例為46.9%，認為台灣是贏家的有20.7%，認為中共是贏家的僅5.1％；相對而言，裴洛西訪台對美中台三方而言，誰是輸家？有41.2%的民眾認為是台灣，32.4%認為是中共，認為是美國的僅1.3%。

對於有人認為，裴洛西訪台，「只對執政黨有利，一般民眾根本沒有感覺」，有35.7%表示認同、47.7%不認同。

面對美中台關係，64.2%台灣民眾認為應該與美、中都保持友好的關係，22.4%認為台灣應該親美，僅3%認為應該親中。而九二共識能否和緩兩岸緊張關係？有36.1%民眾認為，若兩岸仍維持九二共識，既使裴洛西來訪，應不至於造成目前兩岸的高度緊張關係，但有41.3%表示反對。

該民調調查時間為8月3日至8月5日，以電話抽樣方式，有效樣本1074份，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。

軍演 解放軍 裴洛西

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