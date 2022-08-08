解放軍持續黃海、渤海灣軍演 交通部長王國材：不影響台飛航路線

不滿美眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）來台灣訪問，中共解放軍自4日中午開始在台灣周邊7處海域進行連續3天的軍事演習，其中6處危險區已在昨日中午12時失效；不過，解放軍近期又在黃海南部、渤海灣等地進行軍演。

交通部長王國材今日表示，有關報導中國海事局發布的船舶航行通告，針對航行於黃海南部及渤海灣的海域船舶提出告警，初步研判該等海域不在台北飛航情報區內，不影響台灣國際飛航航路，並已要求航港局提醒國籍航商（陽明、長榮、萬海）密切注意避免航行至該等海域，以維護船舶航行安全。

另中國逕行發布7個臨時危險區飛航公告，除第7區需至今日上午10時失效外，其餘第1至6區已於昨日中午12時失效。王國材已指示民航局、航港局持續密切注意，以維航安。