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距和平電廠11.78公里...解放軍艦進我領海？ 海軍司令部：假訊息

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍司令部表示，台海周遭中共艦艇動態，海軍均嚴密掌控，適切應處。圖／軍聞社
海軍司令部表示，台海周遭中共艦艇動態，海軍均嚴密掌控，適切應處。圖／軍聞社

陸媒報導「依衛星圖顯示，解放軍軍艦距花蓮和平發電廠約11.78公里，已進入我12浬領海」海軍司令部今（7）日表示，這些內容為假訊息。

中共新華社日昨發布照片，顯示解放軍南京艦在抵近台灣東岸時同時，我「濟陽級」蘭陽艦在旁監控，背景有陸岸的中央山脈甚至花蓮秀林發電廠的影像，但照片被質疑是「P圖」。

但陸媒今天出示中國長光衛星基於國產光學遙感衛星星座「吉林一號」的衛星影像地理資訊應用軟體「共生地球」宣稱，花蓮和平電廠確實有一座高聳的煙囪建築，解放軍軍艦距花蓮和平發電廠約11.78公里，已進入我12浬領海。

經過白天確認，海軍司令部今晚發出新聞稿，指陸媒報導內容是假訊息，而台海周遭中共艦艇動態，海軍均嚴密掌控，適切應處，自8月4日至今日共軍演習期間，共軍對共艦全程監控，絕無共艦進入我領海情事。

軍演 解放軍 海軍司令部 花蓮

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