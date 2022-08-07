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國軍今偵獲共機66架次共艦14艘次 在台海聯合演習

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部表示，66架次共機中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域有22架次。圖/空軍司令部
國防部表示，66架次共機中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域有22架次。圖/空軍司令部

國防部今(7)日表示，直到今天17時止，國軍偵獲共機66架次、共艦14艘次，持續在台海周邊活動，進行海空聯合演習。

國防部表示，66架次共機中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域有22架次，分別是轟-6機3架次、殲-16機6架次、殲-11機4架次、蘇愷-30機8架次、運-8反潛機1架次。

國防部表示，共軍機艦持續在臺海周邊活動，進行海空聯合演習。國軍運用聯合情監偵系統嚴密監控敵情狀況，除廣播驅離，並以空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈適切應處。

【中央社】

國防部公布今天中共軍演情況，截至傍晚5時止，偵獲共機66架次（含海峽中線以西），其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域共22架次，共艦14艘次持續在台海周邊活動，進行海空聯合演習。

根據空軍公布的共機進入台灣週邊空域示意圖，共有12架次（8架蘇愷30機、4架殲11）逾越海峽中線北端，10架次（6架殲16、3架轟6、1架運8反潛機）侵擾海峽中線延伸線的西南方空域。

國防部指出，國軍運用聯合情監偵系統嚴密監控敵情狀況，除廣播驅離，並以空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈適切應處。

陸軍金門防衛指揮部則表示，今天晚間發現無人機一批一架次，進入金門地區禁限制水域上空。駐守部隊隨即依標準作業程序，射擊信號彈警示，後續將持續保持監控及高度警戒。

金防部指出，防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態；且營區、設施及陣地偽裝皆依規定實施，遇突發狀況均有能力即時應處。

共軍4日12時起在台灣周邊海域舉行實彈演習，其中1到6個臨時危險區飛航公告於7日中午12時失效，第7區預定8日上午10時失效。

軍演 解放軍

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