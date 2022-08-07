共軍72小時「類封鎖」軍演暫告一段落！雙方表現克制 真正攻防在這

中共連續72小時的「類封鎖」軍演告一段落，兩岸兵力近距離接觸，但彼此克制未擦出意外；真正激烈的攻防，是雙方的文宣。大陸官方公布一張，在海上拍攝國軍蘭陽號巡防艦，背景類似花蓮的和平發電廠，以顯示距離台灣海岸不遠。我方則公布影片與照片，顯示海軍與海巡聯手在東部海上嚴密監控共軍船艦。

共軍的六個操演區中，東部外海的一處，雖僅宣告為飛彈靶區，而非台灣南北兩端四個區的「海空聯合」，但顯然其艦艇的活動，並不以此為限。依據兩岸官方發布的訊息可以推斷，共軍派往台灣東部外海，至少包括1艘驅逐艦、2艘護衛艦（巡防艦）。

我方發布的影像中，除了與國軍馬公艦（DDG1805）近距離同向航行的054型馬鞍山艦（舷號525），從國軍迪化艦（PFG1206）駕駛台看出去的畫面，可見到一艘052D型驅逐艦。另一張與海巡高雄艦（CG129）與海軍成功級艦同框的照片，遠處的共艦從輪廓可看出，是054A型巡防艦。

054型巡防艦只造兩艘「馬鞍山」與「溫州」，於2005年起就役於東海艦隊；隨即生產線轉為製造改良款054A，總數高達30艘。

而從「解放軍報」、「東海艦隊發布」微信所公布的影像，除了和台灣距離引起爭議的國軍蘭陽艦照片，也有在052D驅逐艦、054A巡防艦上所拍攝的畫面。文字部分明確指出，駛往台灣東岸的軍艦包括052D的南京艦（舷號175）。影片中也出現一艘國軍康定級巡防艦，舷號類似我方迪化艦的1206，但因距離遠，不能完全確定。