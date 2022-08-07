中共軍演戰略意義 學者：對各方交代

「中國對台軍演是要對台立威、對美表態，還有對內交代！」針對中共在美國眾議院議長裴洛西訪台後，在台海周圍進行軍演，淡江戰略所助理教授林穎佑受訪時表示，習近平要在20大立威，以獲得前所未有的第三任期，此次軍演也讓外界看到解放軍的進步。前台大政治系教授張亞中與台大政治系副教授陳世民均指出，中共是要藉此打破台海現狀。

擴大規模顯軍威

林穎佑認為，中共在20大之前其實早就想要安排大規模軍演了，裴洛西訪台成為很好的時機，雖然裴洛西訪台並沒有超過前議長金瑞契訪台的規格，但習近平也要對內立威，顯示他打壓台獨的行為比1996年台海危機時還要強烈，因此這次軍演的規模才會比過去大，「否則外界會說共軍根本沒進步。」

林穎佑表示，這次軍演的行動不一定有實質軍事價值，但對內的宣傳效果非常好，也展現習近平過去軍改的成果；在對美表態上，雖然美方沒有踩紅線，裴洛西在台灣發表的演說也沒有超過，但裴洛西訪台也讓中共藉此將紅線更加前移，使得目前美中的談判空間縮小，這也是對美的立威。

注意虛實混合作戰

他提醒，在裴洛西抵台後，立刻有桃園機場遭受攻擊、戰機穿越海峽等不實訊息，並結合中國所發布不少的軍演與照片。此類真假結合的相關不實訊息，配合網路駭客的入侵，這種虛實結合的「混合戰」方式，是台灣未來要非常需要注意的攻擊模式。

前台大政治系教授張亞中則認為，中共這次軍演就是想打破現狀，無論是在演習中飛機穿越海峽中線，飛彈飛越台灣上空，未來都有可能常態化。他指出，中共要突破台海現狀，需有兩個條件：軍事實力與機會，過去台海飛彈危機時，中共沒有導彈，但現在軍事實力明顯提升。

壓縮台灣戰略空間

「裴洛西訪台也給中國機會！」張亞中強調，以前台灣飛機可以飛到西邊、靠近中國，但在1996年台海危機、1999年兩國論後，雙方就將海峽中線作為默契線，美國也要求台灣不要飛越海峽中線，而這次中共是更進一步往台灣壓縮，未來飛彈、軍機的常態化也將壓縮台灣的戰略空間。

陳世民則解釋，其實上次金瑞契訪台之前，美國國安顧問有私下訪問北京，據傳談的內容就是美國時任總統柯林頓在1998年以口頭發表的「新三不」：不支持「兩個中國」或「一中一台」、不支持台灣獨立、認為台灣不應加入任何必須以國家名義才能加入的國際組織，「因此金瑞契訪台是在美中默契下的產物。」

「現在離20大只剩3個月。」陳世民分析，中國的軍事預算比1996年也成長20倍、且躍居世界第二大經濟體，但習近平將要挑戰自鄧小平以後，前所未有的第三任期，他認為中國內部反對習近平連任的力量還是在，如果裴洛西訪台中國沒有表現，習近平也容易受到反習派的挑戰。

壓制中國內部不滿

陳世民指出，中國第二季受疫情、封城影響，經濟成長率只剩0.4%、上半季也只剩2.5%，很難達成之前制定「全年5.5%」的目標，而5.5%的成長率已經是自1978年以來最低的狀況，且中共內部還有爛尾樓、地方政府負債、畢業生失業率50%等困境，代表中國內部的不滿情緒正在上升。

他認為，習近平還是希望未來三個月內，可以順利連任，若期間與美方發生衝突對他來說相當不利，因此對裴洛西訪台必須要以更大規模的軍演、制裁等方式，向國際社會表態，並讓美國了解未來不能派遣美國總統順位第四、第五的人來訪，讓美國了解這樣做會讓國際局勢動盪，同時對內給交代。

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