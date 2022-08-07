共軍軍演 學者：恐進入「大型島嶼聯合進攻作戰」階段

共軍在台灣周邊的大規模軍事演習進入第四天，雖然還無法確定共軍是否會按照8月2日所宣布在第四天，也就是8月7日中午12時後結束此波演習；但中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，共軍這波從8月4日中午開始的軍演，明顯是照共軍既有的「大型島嶼聯合進攻作戰」的武力犯台計畫，從各階段挑選若干科目進行實兵演習。

揭仲指出，第一階段主要以演練「聯合火力突擊作戰」為主，包括8月4日下午由東部戰區抽調火箭軍飛彈部隊朝台灣周邊海上目標區發射彈道飛彈，模擬戰時對台灣本島的北部、南部、中部甚至東部的選定目標，實施遠距精準打擊；8月4日當天在台灣周邊的大批共軍戰機和軍艦，則除了演練搶占台灣周邊重要的海空戰術位置外，也可能是模擬在每波彈道飛彈的火力打擊結束後，由軍機和軍艦發射遠距精準彈藥，持續對國軍目標發動攻擊，以增加「聯合火力突擊」作戰的效果。第二階段8月5日至6日，則是實施「聯合封鎖作戰」，場景想定是以軍機和軍艦模擬切斷台灣本島對外海空交通，來拘束、限制國軍海空軍兵力的調動，然後再捕捉殲滅，目的是奪取台灣周邊、包括東面西太平洋的海空優勢。第三階段8月6日至7日，可能是模擬「聯合登島作戰」的部分過程，場景想定是共軍海空軍掩護搭載登陸部隊的船團、運輸機群與直升機群，朝台灣本島各目標區前進，過程中除了要擊破國軍海空軍的攔截，也要以火力攻擊國軍部署在台灣本島陸地的守軍與防禦陣地，以支持登島作戰。

揭仲說，受限於動員規模與區域情勢，武力犯台作戰中的若干場景，可能會以電腦兵棋推演或指揮所參謀演習的方式實施，例如大規模的人力物力動員與運輸、網路資電作戰與應付外軍介入等場景；另有部分場景則是小規模實施，例如8月3日夜間對我國防部官網的干擾，與8月5日下午東部戰區模擬對海空作戰所產生之傷患的「大批傷員救治後送演練」。同時，為了演習部隊調派、評估演習部隊表現與擴大演習的威嚇效應，共軍也將原本實戰中，應環環相扣的各個階段，刻意拆成4天實施。

揭仲也認為，這幾天頻繁出現在金門與東引等外離島之共軍無人機，可能是模擬對這些外離島發動攻擊前的戰術偵察作業，假想場景是當登陸部隊準備朝台灣本島前進時，先派遣部隊拿下或重創這些外離島的國軍守軍，以免對共軍登陸船團造成危害。

至於從8月8日零時起至9月8日24時止的「渤海軍事任務」是否與此波攻台演練直接相關？揭仲表示，其實每年7至9月原本就是共軍高階組合訓練、甚至聯合作戰訓練的高峰期，因此「渤海軍事任務」也可能是早已排定的年度訓練計畫。但揭仲也強調，如果「渤海軍事任務」出現某些科目，就可能跟武力犯台作戰演練有關，包括第一，中部戰區或北部戰區地面部隊搭乘徵調自民間的滾裝貨輪，對東部戰區實施整建制跨戰區海上增援；第二，運用特殊船舶與設備，實施在「無碼頭」或「嚴重破壞碼頭」等條件下的部隊登陸或物資裝卸演習；第三，陸軍航空兵部隊運用海上作戰平台，例如徵調自民間的半潛船、海軍的075型兩棲攻擊艦，與071型綜合登陸艦等，實施空中機動作戰演習；第四，動員納編在「戰略投送支援船隊」中的民間特殊商船，與海軍艦艇聯合實施裝載或海上投送演練。