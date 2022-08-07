台海第4次危機 葛來儀：美國盼台海恢復現狀將非常困難

中共軍演引發國際關注。華府的兩岸事務專家葛來儀在接受德國之聲專訪時表示，中共軍演的目的是要改變台海現狀，他們試圖在台灣海峽創造一個新常態。她說，目前情勢已是「第四次台海危機」；在這些軍演之後，美國政府會希望台海恢復現狀，這將是非常困難的。

葛來儀指出，中共已決定要做一些前所未有的事情，他們想展示其軍事能力的發展，以及展示其決心。她擔心的是，中共明確地展示了「他們可以進行實施封鎖」。

葛來儀說，這是解放軍第一次在台灣海峽使用廣域遠程炮，也是他們發射的飛彈第一次飛越台灣上空。她相信中國正試圖改變台灣海峽的現狀。回顧過去，當中國建造島嶼並將其軍事化時，他們改變南海的現狀。他們也改變中印邊境的現狀。

她舉例，就像2019年3月，中國20年來首次讓戰機越過台灣海峽的中線，之後他們已經定期這麼做。現在他們的飛機已經在台灣的領海空域內運作，他們會繼續這樣做。她認為他們將試圖維持這類行動，也正試圖維持這種現狀的改變，這是非常令人擔憂的。

葛來儀說，台灣正在追蹤中國所有的軍事活動，他們顯然也與美國保持密切溝通。台灣政府正試圖讓台灣人民放心，她認為這都是好事。她不確定是否有任何情況，是台灣軍方應該使用任何形式的武力，但如果他們在馬祖上空看到一架無人機，也許他們是可以擊落它的。

葛來儀說，如果台灣能證明，他們確實能以某種方式回應這些威脅，這是一個很好的訊息，但前提是，要以不升級緊張情勢的方法去做。

她也認為，台灣永遠不會開第一槍，他們不希望在這種高度緊張的環境中看到任何形式的事故。她同時會主張，盡量與中國戰機保持距離，但同時也要發出信號，表明台灣可以保護自己的領土。

葛來儀也說，僅管台灣政府應該向公眾保證，軍隊正在保護國家，他們也應該對公眾進行一些教育，讓人民知道現在的情況很令人擔憂，「這是第4次台灣海峽危機，」如果說1996年是一場危機，那這次肯定也是一場危機。

針對美國眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）訪台的影響，葛來儀說，在美國，各界對裴洛西是否該在此時訪台，有著巨大的辯論。但她認為，美國在提到他們想為台灣做的事時，應該先捫心自問，這個行動是否會使台灣更不安全？畢竟這些行動短期內的影響可能比長期的影響大。

葛來儀說，毫無疑問，裴洛西出訪台灣有一些好處，台灣可以通過非常高層官員來訪，而得到一些保證。特別是在俄羅斯入侵烏克蘭、台灣越來越擔心美國是否真的會保衛台灣之後，她的出訪會讓台灣安心。一位美國高級官員來訪，對台灣和民進黨來說都是好事，因為台灣年底將迎來地方選舉。

葛來儀說，但大家也應該問的是，她來訪的代價是什麼？如果台灣海峽的現狀被永久改變，台灣受到的軍事威脅比以往更多，如果中國的經濟脅迫損害台灣經濟，台灣也許會有失去更多的邦交國。未來可能會有更多的事情發生，「我們只是還沒有看到這一切的終點罷了。」

葛來儀也預測，中國在未來幾周或幾個月會祭出更多的相關措施。如果台灣人做一下成本和效益分析，「他們或許會回頭說，台灣為這次出訪付出的成本太高了。」她不希望美國幫助台灣，是為了讓美國自身感覺良好，或是因為任何人的個人豐功偉業或個人議程。無論美國為台灣做的是什麼，都會強化台灣、都會確保台灣的安全和繁榮。